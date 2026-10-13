LEGO Star Wars chystá na rok 2027 pořádnou nálož novinek! Unikly desítky setů včetně nového Millennium Falconu

Pokud patříte mezi fanoušky LEGO Star Wars, začněte pomalu šetřit. Rok 2027 totiž podle všeho nebude jen dalším rokem, ve kterém se dočkáme několika nových vesmírných lodí a menších stavebnic, ale nejspíš jedním z nejzajímavějších období pro tuto legendární LEGO řadu za poslední dobu. Známý leaker Carterbricks04 totiž zveřejnil rozsáhlý přehled připravovaných stavebnic, který odhaluje plány prakticky na celý příští rok. A pokud se alespoň většina informací potvrdí, rozhodně bude o co stát. Než se ale pustíme do detailů, je potřeba jedním dechem dodat, že jde stále o neoficiální informace. LEGO zatím tyto stavebnice nepotvrdilo a u některých z nich se mohou změnit názvy, počty dílků i termíny vydání.
Leden odstartuje ve velkém, květen přinese první UCS
Hned začátek roku má být podle zveřejněného přehledu pořádně nabitý. Dorazit má například nový X-Wing Microfighter se 120 dílky, Anakinova jediská stíhačka se 160 dílky nebo Darth Vader Art, tedy výstavní model s 628 dílky. Zajímavě zní také Duel na Mustafaru, který má nabídnout 372 dílků a připomenout jeden z nejikoničtějších soubojů celé ságy. Fanoušci původní trilogie se pak údajně dočkají bitvy na Endoru, nové stíhačky Y-Wing či souboje na Bespinu.
Pozornost si zaslouží také zvětšená figurka Luka Skywalkera, která se má skládat z 981 dílků. LEGO tím podle všeho naváže na svou řadu obřích minifigurek, které si v posledních letech získávají stále větší popularitu. Chybět nemá ani helma Stormtroopera inspirovaná původními koncepty Star Wars, což by mohlo být zajímavé především pro fanoušky historie vzniku filmové ságy.
Duben pak má být podle úniku neméně zajímavý. Vedle několika dosud nepojmenovaných stíhaček se totiž počítá také s návratem ikonického AT-AT, tentokrát ve verzi Smart Play s 903 dílky. Stejnou technologii má pak využívat také R2-D2 s 538 dílky. Zda a jak přesně se budou tyto stavebnice lišit od klasických modelů, ale zatím únik neprozrazuje, takže můžeme jen hádat, o co přesně půjde. Osobně bych nicméně vsadil na středně velké modely, které budou vydávat různé zvuky a reagovat na okolí s NFC štítky.
Velkou pozornost pak na sebe strhává Cloud City, tedy Oblačné město z Impérium vrací úder, nebo stavebnice vzdávající hold samotnému Georgi Lucasovi. Ta má nabídnout 523 dílků a vzhledem k tomu, že Star Wars v roce 2027 oslaví 50 let od premiéry prvního filmu, by podobná pocta rozhodně dávala smysl. Dorazit má dokonce i LEGO Star Wars Movie Theater s 1628 dílky, jehož podoba je ale bohužel zatím zahalena tajemstvím.
V květnu by pak mělo přijít na řadu první skutečně velké lákadlo pro sběratele. LEGO totiž údajně připravuje UCS TIE Advanced pod označením 75475. Přesný počet dílků ani cena zatím známé nejsou, už samotná představa detailně zpracované Vaderovy stíhačky ve velkém měřítku je ale rozhodně lákavá. Červnovou nabídku má následně doplnit Hvězda smrti II v menším měřítku, která ponese označení 75465.
Srpen přinese Marvel crossover, říjen nového Millennium Falcona
Ani druhá polovina roku by rozhodně neměla být nudná. V srpnu má podle Carterbricks04 dorazit například sestavitelný mistr Yoda s přibližně 1200 dílky, UCS Anakinův Jedi Interceptor nebo další stavebnice využívající technologii Smart Play. Konkrétně se hovoří o lodi Boba Fetta, útoku Ewoků a bitvě o Hoth. U některých Smart Play modelů se však v dalších únicích objevují odlišné termíny, takže srpnové vydání zatím nelze považovat za jisté.
Dočkat se dále máme propojení Star Wars a Marvelu, o kterém jsme vás již dříve informovali. Právě na srpen je totiž v uniklém seznamu zařazen LEGO Iron Falcon 75481, tedy poněkud bláznivá kombinace světa Avengers a Star Wars. Kromě něj se má připravovat ještě další crossoverová stavebnice, jejíž konkrétní podoba zatím známá není.
Největší událost roku si ale LEGO zřejmě schovává až na říjen. Tehdy má totiž dorazit LEGO Star Wars 75487 UCS Millennium Falcon, který by měl nahradit současný legendární model 75192 z roku 2017. Ten se svými 7541 dílky patří mezi nejznámější a největší LEGO Star Wars stavebnice vůbec, přičemž jeho vyřazení z prodeje je plánováno právě na letošní rok. Nový Falcon by tak mohl dorazit prakticky přesně deset let po svém předchůdci. Zajímavé je ostatně i to, že první UCS Millennium Falcon vyšel už v roce 2007. Pokud tedy LEGO skutečně chystá další verzi na rok 2027, vznikne nám poměrně pěkná desetiletá tradice.
O počtu dílků, ceně ani konkrétní podobě nového Falconu zatím nic nevíme. Osobně jsem ale opravdu zvědavý, kam až LEGO dokáže zajít. Současný model je totiž i po téměř deseti letech natolik propracovaný, že vymyslet něco výrazně lepšího rozhodně nebude jednoduché. Právě proto se tak trochu obávám toho, aby velká očekávání nevystřídal velký zmar, jak tomu bylo u poslední verze Hvězdy smrti, která fanoušky úplně nenadchla jak svým zpracováním, tak i cenou.
A aby toho nebylo málo, únik naznačuje také několik dalších stavebnic, které by se mohly objevit až v roce 2028. Hovoří se například o nové vesnici Ewoků, scéně Bounty Hunter Pursuit nebo dalších modelech propojujících Star Wars s Marvelem. Pokud se tedy zveřejněné informace potvrdí, čeká fanoušky LEGO Star Wars skutečně mimořádný rok. A vlastně se ani není čemu divit. Padesáté výročí Star Wars je totiž příležitostí, kterou si LEGO jen těžko nechá ujít. Teď už nezbývá než čekat na první oficiální představení a doufat, že se z rozsáhlého seznamu podaří uskutečnit co nejvíce.