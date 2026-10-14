Konečně víte, co se v nabíječce děje: Cubenest nano A1D65 má displej a 65 W

Brněnský Cubenest uvádí na trh nový síťový adaptér A1D65. Je to malá bílá kostka s jedním USB-C portem a výkonem 65 W, která zvládne nabít nové iPhony na 50% za 15 minut. Od běžných nabíječek se ale liší jednou věcí: má barevný displej, na kterém vidíte, co se zrovna nabíjí a jak na tom je.
Konečně vidíte, co se v nabíječce děje
U většiny nabíječek člověk jen doufá, že nabíjejí tak, jak mají. A1D65 to ukáže rovnou. Po připojení se na displeji objeví procento nabití a název zařízení.
Během nabíjení displej ukazuje, jak nabíjení postupuje. Když ho nepotřebujete, po minutě sám zhasne, takže vám na nočním stolku nebude svítit do ložnice.
65 W, které se vejdou do kapsy
Díky technologii GaN (nitrid galia) má A1D65 rozměry jen 42 × 42 × 42 mm a váží 86 gramů. Přesto dodá až 65 W, což stačí i na notebook. MacBook Air s čipem M2 podle nabije z nuly na 50 % zhruba za půl hodiny, takže na cesty vám stačí jedna nabíječka pro telefon, iPad i počítač.
Adaptér si rozumí i se zařízeními mimo svět Applu. Podporuje USB Power Delivery 3.2, 3.1 i 3.0, PPS, Quick Charge 4.0+ a rychlonabíjecí standardy Samsungu nebo Huawei. Nabije tedy i telefon s Androidem nebo notebook jiné značky.
Připravená na nové iPhony
S iPhonem 18 Pro Apple změnil pravidla rychlého nabíjení. Telefon se umí nabít na 50 % zhruba za 15 minut, ale jen s adaptérem, který má alespoň 60 W a podporuje USB PD s funkcí AVS (Adjustable Voltage Supply). Řada starších nabíječek je dost výkonná, jen jim tahle funkce chybí, a nové iPhony proto nenabijí tak rychle.
Tento chytrý adaptér podporuje USB PD 3.2 s AVS. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max i iPhone Duo s ní nabijete z nuly na polovinu za 15 minut. Potřebujete k tomu jen USB-C kabel dimenzovaný alespoň na 60 W, třeba ten, který dostanete k iPhonu 18 Pro. Pokud máte starší iPhone, nabíječka ho bez problémů nabije taky, a to tak rychle, jak to daný model zvládne.
Teplotu si hlídá sama
Rychlé nabíjení znamená víc tepla a to baterii neprospívá. A1D65 proto průběžně sleduje svou teplotu a účinnost a podle toho upravuje výkon. Cubenest tuhle funkci nazývá AI Temp Control. Nabíjet má co nejrychleji, ale ne za cenu přehřívání.
K tomu má adaptér ochranu proti přehřátí, přepětí, nadproudu, přetížení a zkratu. Tělo je z nehořlavé kombinace plastů.
Cubenest A1D65 v bílé barvě stojí 699 Kč a skladem ho najdete na cubenest.cz. Pokud vás někdy zajímalo, co se vlastně děje mezi nabíječkou a zařízením, které nabíjíte, je tohle nabíječka přesně pro vás. Místo hádání to uvidíte rovnou na displeji.