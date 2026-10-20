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Raději se posaďte. iPhone Duo se začíná přeprodávat za astronomické částky

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Za poslední roky se stalo již jakousi tradicí, že jsou nové Apple produkty po startu prodejů beznadějně vyprodány a zájemci o ně, kteří neměli štěstí s předobjednávkami, si tak na ně musí počkat dlouhé týdny či měsíce. V případě iPhone Duo, jehož předobjednávky odstartovaly minulý pátek, pak tomu není jinak, ba co víc – skoro se až chce říci, že je u něj situace ještě mnohem horší než jsme zvyklí u jiných Apple produktů. Jen pár desítek minut po startu předobjednávek se totiž dodací doba iPhone Duo posunula z 23. října na 25. ledna příštího roku. Asi proto nepřekvapí, že se své pomyslné šance okamžitě chytili překupníci po celém světě, kterým se podařilo telefony předobjednat s doručením v prvních dnech prodejů, aby je následně okamžitě prodali s pořádnou přirážkou na eBay a dalších tržnicích tohoto typu.

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Jak můžete vidět v galerii screenshotů níže, ceny, za které se snaží překupníci telefony prodat, jsou opravdu šílené. Zatímco základní model se totiž prodává za 1999 dolarů, v Česku pak za 54 990 Kč, překupníci se nebojí požadovat o třetinu či polovinu vyšší cenu, v extrémech pak cenu ještě vyšší. Zda budou se svými nabídkami úspěšní či nikoliv sice můžeme jen hádat, obecně ale i z našeho pozorování překupníků na tuzemském trhu platí, že nějaké ty telefony s přirážkou se vždy přeci jen prodat podaří. Vždy se totiž najdou lidé, kteří peníze neřeší a zároveň absolutně nechtějí na svůj vysněný telefon čekat.

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Pro Apple fanoušky se nicméně o dobrou zprávu rozhodně nejedná, protože telefony evidentně putují zprvu k někomu, kdo se na nich snaží jen vydělat. Háček je pak v tom, že pokud se telefony nepodaří prodat, budou je překupníci zcela určitě držet u sebe a následně se je snažit prodat za nižší ceny, než na kterých původně začínali. Ve výsledku se tak do oběhu dostanou telefony se zpožděním a začnou tedy dělat radost později, než mohly. To už je však bohužel realita dnešní doby, která se jen tak nezmění.

iPhone Duo lze předobjednat zde

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iPhone Duo

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