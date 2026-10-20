Apple chystá neuvěřitelný závěr podzimu. Čtyři pátky po sobě uvede na trh nové produkty

Apple má za sebou pořádně nabitou část podzimu, během které stihl představit svůj historicky první ohebný iPhone Duo, chytrý displej HomeView, novou Apple TV 4K či druhou generaci HomePodu mini. Pokud jste si ale mysleli, že tím letošní podzimní nadílka končí, jste na omylu. Kalifornský gigant má totiž podle všeho před sebou ještě pořádně zajímavé týdny a co je možná vůbec nejzajímavější, nové produkty by se měly dostávat na pulty obchodů každý pátek po dobu čtyř týdnů v řadě. Zatímco u většiny z nich však už termíny známe oficiálně, jeden pátek zatím zůstává volný. A právě na něj by Apple mohl naplánovat prodej jedněch z nejočekávanějších počítačů posledních let.
Celý maraton odstartuje už tento pátek 23. října, kdy se k prvním zákazníkům dostane iPhone Duo. První ohebný telefon Apple přitom vzbudil tak obrovský zájem, že se jeho dodací lhůty během pouhých desítek minut od spuštění předobjednávek protáhly až do ledna příštího roku. Pro Apple tak půjde o jeden z nejsledovanějších startů prodeje posledních let.
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O týden později, tedy v pátek 30. října, přijde na řadu HomePod mini 2, který přináší výkonnější čip S10, vylepšený zvuk či světelné efekty Sound Glow. Zajímavá je rovněž podpora nové Siri AI, která má možnosti reproduktoru výrazně rozšířit. Následující pátek 6. listopadu je však zatím zahalen tajemstvím. Právě v tento den by se však podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu mohly začít prodávat nové MacBooky Pro s dotykovými OLED displeji, základní 14″ MacBook Pro s čipem M6, nový iMac M6 či iPad mini 8 s OLED panelem. Apple má totiž na večer 5. listopadu naplánované rozsáhlé úpravy svých kamenných prodejen, což zpravidla signalizuje příchod nového hardwaru. Pokud se tak stane, k představení těchto novinek by mělo dojít už příští úterý 27. či středu 28. října.
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Celou sérii pak v pátek 13. listopadu uzavřou dvě novinky pro chytrou domácnost. Konkrétně půjde o HomeView, tedy chytrý displej s podporou Apple Intelligence, a čtvrtou generaci Apple TV 4K, která nabídne například čip A19 a nové možnosti hlasového ovládání.
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MacBook Pro s OLED jako vrchol?
Největší pozornost na sebe pochopitelně strhávají MacBooky Pro s OLED displeji a dotykovým ovládáním. Pokud se dosavadní informace potvrdí, půjde o jednu z nejzásadnějších změn v historii těchto notebooků. Apple totiž dlouhé roky tvrdil, že dotykové displeje patří především na iPady, nikoliv na Macy. Nyní se však zdá, že svůj postoj definitivně přehodnotil.
Je však samozřejmě potřeba znovu připomenout, že zatímco termíny prodeje iPhonu Duo, HomePodu mini 2, HomeView a Apple TV 4K jsou oficiálně potvrzené, 6. listopad zůstává pouze spekulací. Pokud se však informace potvrdí, čeká nás poměrně neobvyklá situace, kdy Apple během čtyř po sobě jdoucích pátků uvede na trh hned několik zásadních produktů. A nutno říci, že takto nabitý závěr roku jsme u Applu už dlouho nezažili. Zatímco některé roky společnost své podzimní novinky představovala prakticky během jediného večera, letos jejich uvádění na trh rozložila do několika týdnů. Fanoušci tak budou mít prakticky každý pátek nový důvod sledovat, co se ve světě Applu děje a já se už upřímně velmi těším na to, až si většinu těchto produktů vyzkouším.