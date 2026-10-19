HomeView se sice ještě ani neprodává, Apple už ale chystá jeho Ultra verzi s robotickým ramenem

Apple podle všeho neplánuje zůstat pouze u jedné velikosti svého nového chytrého displeje. Jak uvádí Mark Gurman z agentury Bloomberg, v jablečných laboratořích se již nyní pracuje na vylepšené a podstatně dražší verzi HomeView. Ta by měla přinést nejen větší užitnou plochu, ale především zcela nový způsob mechanického ovládání.
Větší úhlopříčka a pohyblivý kloub
Aktuální varianta HomeView spoléhá na pevnou základnu a statickou 7palcovou obrazovku. Chystaný model ovšem údajně nabídne hned 9palcový panel. Hlavním technologickým tahákem se ovšem stane integrované robotické rameno. To má displeji umožnit plnou rotaci o 360 stupňů a vertikální i horizontální naklápění.
V praxi by takové řešení znamenalo, že se obrazovka dokáže automaticky otáčet a sledovat uživatele pohybujícího se po místnosti. Tato funkce by našla uplatnění především při videohovorech přes FaceTime nebo při sledování receptů v kuchyni, kdy by chytré zařízení neustále upravovalo pozorovací úhel podle toho, ve které části místnosti se zrovna nacházíte.
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Značné čekání a nejistý název
Vývoj složitého mechanického řešení v kombinaci se softwarem vyžaduje značné množství času. Gurman proto předpokládá, že k oficiálnímu uvedení tohoto pokročilého chytrého centra dojde nejdříve v roce 2027, spíše ale v roce 2028. Otázkou pochopitelně zůstává také název produktu. Gurman ve své zprávě nadhodil hned několik logických variant, které by zapadaly do současného názvosloví. Ve hře jsou tak názvy jako HomeView Max, HomeView Ultra nebo případně HomeView 360. HomeView je horká novinka, kterou měl ale Apple připravenou již mnoho let a pouze čekal, až bude hotová Siri AI. Z toho důvodu došlo také ke zpoždění HomePodu mini 2 a nové Apple TV.