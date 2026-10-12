Apple HomeView může být skvělá novinka pro smart home, musí ale zapadnout do vašeho domova i zvyklostí

Už zítra odpoledne bychom se měli dočkat představení dlouho očekávaného chytrého domácího Apple displeje. Ten by měl nést název HomeView a alespoň podle toho, co o něm vše už dříve uniklo, má sloužit de facto coby mozek vaší chytré domácnosti schopný jí rychle, jednoduše a hlavně intuitivně ovládat. Zároveň má jít ale i o jakéhosi digitálního parťáka, který vám zobrazí kalendáře, připomene důležité věci, ukáže fotky a zajistí řadu dalších věcí. Mám nicméně trochu obavu z toho, že ač může znít popis podobného zařízení „na první dobrou“ opravdu dobře, jeho přijetí může být nakonec docela problematické.
Podle mého názoru jsou vlastně jen dvě smysluplná místa, kam HomeView umístit, ať už ve verzi s reproduktorovou základnou nebo ve verzi s přichycením na zeď. Prvním místem je nějaký středobod vašeho domu, kolem kterého se pohybujete pravidelně a tedy budete mít k zařízení víceméně neustálý přístup, takže jej bude mít smysl naplno využívat se vším všudy. Druhým místem je pak prostor kolem vchodu do vašeho bytu, kde by zařízení sloužilo jako rychlý monitor pro zobrazení všeho důležitého před odchodem, potažmo po příchodu v kombinaci s jednoduchou možností nastavení domácí chytré elektroniky právě v závislosti na příchodu či odchodu. I na jiných místech bude samozřejmě možné HomeView využít, ale nemyslím si zcela upřímně, že bude kdekoliv jinde smysluplnější než právě takto využitý.
Skoro by se tak až chtělo říci, že pokud nemáte svůj byt či dům „navržen“ tak, aby do něj prostorově zařízení sedlo, nejspíš vám nebude moc dávat smysl. Za mě osobně je tu však jeden další docela zásadní háček, kterým je fakt, že má jít o zařízení neustále vyžadující připojení k elektrické síti. Jinými slovy, aby dával HomeView naplno smysl, musí se sejít minimálně dva faktory popsané výše a navrch vám samozřejmě musí dávat jeho myšlenka coby jakéhosi centrálního mozku vaší domácnosti smysl.
Mě osobně se tato myšlenka na jednu stranu docela líbí a coby člověk, který má celý byt postavený na HomeKitu a Matter určitě o pořízení uvažuji, minimálně napájení je pro mě však už nyní docela výzvou. Místo pro nástěnnou verzi HomeView bych totiž měl, konkrétně na špaletu průchodu mezi naší kuchyní a ložnicí, což je de facto i středobod našeho menšího bytu, nicméně háček je v napájení. Zásuvky mám totiž sice samozřejmě jak ze strany kuchyně, tak obývacího pokoje, avšak vyřešit vše tak, aby HomeView vypadal na stěně hezky bez kabelu taženého po stěně či v liště úplně růžově nevidím. A nemyslím si, že podobnou zápletku budu řešit sám.
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A vlastně o to víc jsem proto nyní zvědavý na to, co vše dokáže HomeView jako takový uživateli nabídnout, protože pokud toho bude opravdu hodně, určité kompromisy třeba právě ve viditelném vedení kabeláže mnozí z nás, kteří se do chytré domácnosti již před lety zamilovali, překousneme. Na druhou stranu, pokud se potvrdí dosavadní úniky okolo toho, že v zařízení bude zcela chybět App Store a tedy si bude rozumět jen s Apple aplikacemi a tudíž si přes něj nepustíte třeba Spotify či nezapnete vysavač, který nepodporuje HomeKit, myslím si, že by se nakonec mohly argumenty ke koupi hledat těžko i nám. Upřímně ale doufám, že tomu tak nebude a hlavně, že Apple celé zařízení nezabije přemrštěnou cenovkou. Možná nám v Evropské unii ale nakonec Apple vše podstatně usnadní. Nedivil bych se totiž ve výsledku ani tomu, kdyby se zde zařízení kvůli restrikcím spojeným se Siri AI vůbec neprodávalo, nebo minimálně zprvu na pultech obchodů chybělo.