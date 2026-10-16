HomeView byl hotový už před dvěma lety. Odhalila to oficiální certifikace

Apple tento týden oficiálně představil zbrusu nový chytrý displej HomeView, který se stane centrem pro ovládání chytré domácnosti. Ačkoliv se může zdát, že jde o novinku vyvinutou v posledních měsících, realita je odlišná. Zákulisní informace ukazují, že po stránce hardwaru byl produkt hotový už před dvěma lety.
Certifikace z roku 2024
Tento překvapivý fakt vyšel najevo díky dokumentům amerického telekomunikačního úřadu FCC, které podrobně prozkoumal Aaron Perris z portálu MacRumors. Z certifikačních spisů vyplývá, že HomeView úspěšně prošel nezbytným regulačním testováním už v říjnu 2024. Na zařízení tehdy běžel operační systém, který by dnes nesl označení HomeView software verze 18. Jableční inženýři tedy úkol splnili s obrovským předstihem a hotový produkt pouze čekal na svou příležitost.
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Na vině je umělá inteligence
Proč Apple s odhalením čekal až do tohoto týdne? Ze záznamů plyne, že viníkem celého zdržení byla AI. Firma původně nastínila detaily o vylepšené Siri AI na vývojářské konferenci WWDC v roce 2024. Vývoj revolučních funkcí se však ukázal jako mnohem náročnější.
V březnu 2025 tak Apple musel oznámit, že na důkladné doladění umělé inteligence potřebuje více času. Průlom nastal až letos v září. Protože je displej HomeView na pokročilé hlasové interakci naprosto závislý, nedávalo smysl poslat jej na trh dříve s nehotovým softwarem. Teprve úspěšné zářijové spuštění inteligence tak Applu uvolnilo ruce a umožnilo novinku představit veřejnosti. HomeView tak potkal stejný osud jako HomePod mini 2 a Apple TV. ROvněž o těchto produktech se šuškalo, že s nimi Apple otálel právě kvůli nehotové Siri AI.