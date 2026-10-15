GTA 6 Launch Trailer je venku a vypadá skvostně!

Vydání jedné z nejočekávanějších her posledních let se nezadržitelně blíží a společnost Rockstar Games se rozhodla fanouškům čekání na Grand Theft Auto VI zpříjemnit další pořádnou ochutnávkou. Přestože totiž do vydání hry zbývá ještě více než měsíc, vývojáři nyní poměrně překvapivě zveřejnili její oficiální launch trailer, tedy video, které bývá zpravidla vyhrazeno až pro samotné uvedení hry na trh. A nutno říci, že fanoušci GTA mají opět na co koukat. Zhruba minutu a půl dlouhé video totiž nabízí další pohled na Vice City, hlavní hrdiny Jasona a Lucii i nejrůznější situace, do kterých se během hraní dostaneme.
Nový trailer se zaměřuje především na atmosféru připravovaného GTA VI a život ve fiktivním americkém státě Leonida, jehož nejvýraznější součástí je právě Vice City. Vedle záběrů na město a jeho okolí nechybí ani dvojice hlavních protagonistů Jason a Lucia, jejichž společný příběh má tvořit základ celé hry. Rockstar přitom znovu ukazuje, že si na vizuální stránce svého nového titulu dává skutečně záležet.
Za pozornost stojí také hudební doprovod. O ten se totiž postarala francouzská elektronická dvojice Justice, jejíž originální skladba vznikla přímo pro GTA VI. Objevit se má rovněž na připravovaném soundtrackovém albu Grand Theft Auto VI: The Album. Nejde tedy jen o další známou písničku, kterou Rockstar pro trailer licencoval, ale o hudbu vytvořenou přímo pro tuto očekávanou novinku.
Zajímavé je rovněž potvrzení, že veškeré záběry pocházejí z PlayStationu 5. Rockstar nicméně neupřesnil, zda bylo video pořízeno na základní konzoli, nebo výkonnějším PlayStationu 5 Pro. Právě skutečný výkon hry na jednotlivých konzolích přitom bude jednou z věcí, které budou hráče před vydáním bezesporu zajímat.
Xbox v traileru úplně chybí
Pozornějším divákům však neunikla ještě jedna zajímavost. Přestože GTA VI vyjde nejen na PlayStation 5, ale také na Xbox Series X a Series S, v celém launch traileru nenajdete o konzolích Microsoftu jedinou zmínku. Video naopak začíná upozorněním, že nejlepší zážitek ze hry nabídne PS5, a končí logem PlayStationu.
Důvodem je marketingová spolupráce mezi Sony a Rockstarem, díky které se PlayStation dostává do popředí propagace hry. Neznamená to tedy, že by GTA VI na Xbox nevyšlo, byť z nového traileru by méně informovaný divák mohl snadno získat opačný dojem. Zatímco majitelé obou konzolí se hry dočkají ve stejný den, PC hráči si budou muset počkat na pozdější oznámení.
Grand Theft Auto VI vychází 19. listopadu 2026 na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Po letech čekání, spekulací a odkladů se tak konečně blíží okamžik, kdy se hráči budou moci do Vice City vrátit. A pokud je nový launch trailer alespoň trochu reprezentativní ukázkou toho, co Rockstar chystá, máme se rozhodně na co těšit.