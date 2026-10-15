Microsoft překvapil novým Xbox ovladačem! Vejde se do kapsy, funguje s iPhone a je docela levný

Microsoft včera představil nový herní ovladač, který se od všech jeho dosavadních modelů liší už na první pohled. Zatímco v posledních letech se výrobce soustředil především na nové barevné varianty či vylepšování prémiových ovladačů Elite, tentokrát se rozhodl vydat úplně jiným směrem. Výsledkem je Xbox Nano Controller, tedy miniaturní gamepad, který se bez problémů vejde do kapsy a váží méně než většina dnešních smartphonů. A přestože jeho rozměry mohou působit skoro až komicky, Microsoft slibuje plnohodnotné ovládání her na Xboxu, počítačích i mobilních zařízeních.
Menší než smartphone, ale se všemi tlačítky
Xbox Nano Controller měří na délku něco málo přes 12,7 centimetru a váží pouhých 99 gramů. Jde tak o vůbec nejmenší ovladač, který kdy Microsoft pod značkou Xbox představil. Výrobce jej přitom navrhl především pro mladší hráče, uživatele s menšíma rukama nebo ty, kteří si chtějí zahrát na cestách a nechtějí s sebou nosit klasický gamepad.
Zmenšení rozměrů však naštěstí neznamená, že by bylo nutné obětovat některé ovládací prvky. Novinka totiž nabízí všech 18 standardních herních vstupů, na které jsou hráči zvyklí z klasického Xbox ovladače. Nechybí tedy analogové páčky, směrový kříž, akční tlačítka ani spouště. Microsoft navíc přidal programovatelné tlačítko Action Button, kterému lze přiřadit například pořizování snímků obrazovky, nahrávání herních videí nebo další často používané funkce.
Příjemným překvapením je také integrovaná dobíjecí baterie. Na rozdíl od klasického Xbox Wireless Controlleru tak není nutné řešit výměnu tužkových baterií ani dokupování samostatného akumulátoru. Nabíjení probíhá prostřednictvím USB-C.
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Zahrajete si na Xboxu, iPhonu i televizi
Jednou z největších výhod novinky je její univerzálnost. Díky podpoře Xbox Wireless a Bluetooth lze ovladač připojit nejen ke konzolím Xbox Series X|S a Xbox One, ale také k počítačům s Windows, iPhonům, iPadům, zařízením s Androidem nebo vybraným chytrým televizím. Právě při mobilním hraní či využívání cloudových herních služeb by přitom mohly jeho kompaktní rozměry dávat největší smysl.
Microsoft navíc oznámil spolupráci se Samsungem a Metou, v jejímž rámci bude na americkém trhu ovladač nabízet společně s dvouměsíčním předplatným Game Pass Ultimate pro nové předplatitele při nákupu vybraných televizorů či headsetů Meta Quest.
Cena potěší, dostupnost v Česku také
Xbox Nano Controller je možné předobjednávat již nyní, přičemž do prodeje zamíří 4. listopadu. Americká cena byla stanovena na 49,99 dolaru, evropská na 49,99 euro, zatímco v České republice vyjde na 1 229 Kč. Jak už tedy tušíte, Česko patří mezi země, ve kterých bude novinka oficiálně dostupná.
Zda se miniaturní ovladač skutečně osvědčí také při delším hraní, ukážou až praktické zkušenosti. Osobně si totiž dokážu představit, že zatímco pro děti nebo příležitostné hraní na iPhone může být podobné řešení ideální, dospělým hráčům s většíma rukama už nemusí vyhovovat. Jako kompaktní alternativa ke klasickému Xbox ovladači však novinka rozhodně vypadá zajímavě a coby člověk, který poměrně často připojuje na iPhone či iPad herní ovladač kvůli testování her dost silně uvažuji o tom, že si tohoto drobečka na pracovní stůl pořídím. Za tu cenu je mi totiž vlastně docela sympatický.