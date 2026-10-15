Tento oblíbený MacBook je už podle Apple zastaralý

Apple připsal na svůj oficiální seznam zastaralých (obsolete) produktů další položky. Nově na něj přibyl 12palcový MacBook z roku 2017, iPad 6. generace a bezdrátová sluchátka BeatsX.
Co znamená zařazení mezi zastaralé produkty?
Apple označuje zařízení za zastaralé ve chvíli, kdy uplyne přesně sedm let od ukončení jeho oficiální distribuce a prodeje. Pro stávající majitele to znamená především definitivní konec běžné hardwarové podpory. Apple Story i autorizovaní poskytovatelé servisních služeb (AASP) mají od tohoto momentu instrukce ukončit veškerý servis, jelikož na daný produkt již nelze objednat náhradní díly.
Existuje zde však jedna výjimka. Apple uvádí, že majitelé MacBooků mohou mít i nadále nárok na výměnu baterie, a to až po dobu 10 let od ukončení prodeje. Tato možnost je ovšem podmíněna tím, zda má servis náhradní baterie ještě na skladě.
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Nástupce nejmenšího MacBooku v nedohlednu
Definitivní konec 12palcového MacBooku s procesory Intel nastal již v roce 2019, kdy byl zcela stažen z nabídky. Od té doby Apple žádný podobně drobný notebook nepředstavil. Zákazníci tak dodnes marně čekají na stroj s úhlopříčkou pod 13 palců, který by byl poháněn moderními a efektivními čipy z rodiny Apple Silicon. Musím říct, že 12palcový MacBook se mi svého času velmi zamlouval a moc jsem jej chtěl. Bohužel kompaktní notebooky už příliš nefrčí. Měli jste některý z „nově zastaralých“ produktů?