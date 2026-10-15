Jeden displej pro celou domácnost: Jak Apple HomeView chrání soukromí a osobní data uživatelů

Nově představený Apple HomeView je navržen tak, aby sloužil celé rodině, aniž by kdokoli ztratil kontrolu nad svým soukromím. Apple do zařízení vměstnal pokročilé bezpečnostní mechanismy, které zajišťují, že se k citlivým informacím nedostane nikdo nepovolaný, i když obrazovku pod jednou střechou celá rodina.
Personalizovaná plocha a dvoufázové ověření
HomeView dokáže rozpoznat až šest různých uživatelů. Každý člen domácnosti získá vlastní přizpůsobenou domovskou obrazovku se svými aplikacemi a widgety. Společná fotoalba či hudba zůstávají přístupné všem včetně návštěv. Ale osobní obsah je přísně chráněn.
Aby se na displeji zobrazily citlivé údaje z aplikací jako Zprávy nebo Kalendář, musí HomeView nejprve spolehlivě rozpoznat tvář registrovaného uživatele. Za běžných okolností je navíc nutné, aby byl v blízkosti přítomen jeho spárovaný iPhone či iPad, který byl v nedávné době odemčen.
Apple myslel i na situace, kdy se telefon odpojí od domácí Wi-Fi. Osobní data zůstanou dostupná i v případě, že je iPhone připojen přes mobilní síť, pokud systém stále rozpoznává tvář uživatele, telefon se nachází na stejné lokaci a byl nedávno odemčen.
Fotogalerie
Zabezpečení čipem A18 a Private Cloud Compute
O ochranu na „hardwarové úrovni“ se stará procesor Apple A18 s architekturou Secure Exclaves. Jde o oddělené a chráněné výpočetní prostředí, které zpracovává záznamy z kamer a mikrofonů zcela nezávisle na zbytku operačního systému. Data analyzovaná uvnitř těchto bezpečnostních mechanismů jsou skryta tak, že k nim nemá přístup software zařízení, nainstalované aplikace, ostatní uživatelé a dokonce ani samotný Apple.
Vysoký standard ochrany soukromí platí také pro Siri. Požadavky jsou vyhodnocovány buď přímo na zařízení, nebo prostřednictvím zabezpečené cloudové architektury Private Cloud Compute. Data posílaná do cloudu se nikde neukládají a Apple garantuje, že k nim nemá přístup žádná třetí strana.
Šifrované rozpoznávání z bezpečnostních kamer
HomeView funguje také v propojení s kompatibilními kamerami chytré domácnosti. V rámci předplatného iCloud+ nabízí plně šifrované rozpoznávání osob, známých tváří, domácích mazlíčků, balíků i vozidel, přičemž veškerá analýza probíhá se stoprocentním důrazem na koncové šifrování (end-to-end encryption). Apple stanovil cenovku na 299 dolarů. Předobjednávky začínají dnes a produkt se na pulty obchodů dostane 13. listopadu.