Vyšly 2. bety iOS 27.2 a dalších systémů

Apple vydal před pár hodinami už čtvrté vývojářské bety iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate a tvOS 27.2, čímž odstartoval další kolo testování nové várky aktualizací. Pokud si pak kladete otázku, zda jsme se v označení systémů nespletli, vězte, že nikoliv. Za normálních okolností bychom sice po iOS 27 očekávali iOS 27.1, Apple ale tentokrát u běžných iPhone přeskakuje rovnou na iOS 27.2 kvůli tomu, že iOS 27.1 je připravován především s ohledem na iPhone Duo, který se začne prodávat až v říjnu. Ostatní modely tak nyní pokračují rovnou verzí 27.2.
Na velké novinky si zatím musíme počkat
Podle prvotních informací toho nové bety příliš nepřináší, spíš naopak ubírají. Vývojáři totiž hlásí například odstranění přepracované aplikace Zdraví, která byla jedním ze středobodů zářijové Keynote. Na další novinky se nicméně zaměříme v dalších hodinách, abychom vám bety co nejlépe přiblížili.