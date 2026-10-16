Tesla Roadster: umí jezdit hlavou dolů a kolonu přeskočíte kickflipem!

Tesla Roadster byla po dlouhém čekání představena dnes v noci ve své finální podobě. Hned na úvod je nutné říct, že čekání stálo za to. Kromě toho, že Roadster dokáže zrychlit z 0-60 Mph za 1 sekundu, umí jezdit vzhůru nohama. Tesla Roadster totiž generuje aktivní přítlak, který ji i v nízkých rychlostech dokáže udržet takříkajíc hlavou dolů. To ale není vše, pokud se před vámi objeví kolona nebo nehoda, jednoduše ji přeskočíte a aby byl skok co nejzajímavější, uděláte rovnou Kickflip, na který by byl hrdý i Tony Hawk. Sama Tesla tvrdí, že Tesla Roadster překonává verzi Plaid a otevírá zcela nový rozměr řízení. Posouvá hranice designu, inženýrství, i fyziky a přináší vůz zkonstruovaný na zemi, který však vypadá jako z jiného světa!
Roadster je navržený v minimalistickém duchu, má skryté světlomety i zadní světlo, které se táhne přes celou linii vozu a chytré aerodynamické prvky maskují skutečnou podobu vozu, ale zejména pak dělají vůz extrémně stabilní. Tesla vyvinula také zcela nová kole s extrémně tenkými paprsky, které mají neuvěřitelnou strukturální tuhost, ale zároveň nízkou váhu. Vůz bude k dispozici pouze v bílé barvě, která se inspiruje technologií z leteckého průmyslu a poskytuje UV ochranu před zářením, a dokonce i kryogenní ochranu před drsnými podmínkami vesmíru. Samozřejmě je pak odolná také proti korozy, aby než opustíte naši planetu, vůz neutrpěl žádné škody.
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Okna jsou z tónovaného skla a jsou navržena tak, aby napodobovala měděnou vrstvu a působila jako skafandr kosmonautů. V interiéru si pak budete připadat jako ve vesmírné lodi ato zejména díky širokoúhlému pohledu, který nabízí přední okno a boční okýnka která jsou zapuštěná do dveří, jenž se otevírají směrem nahoru. Vůz je k dispozici ve standardní verzi, která má dvojici sedadel a nabízí „pouze“ zadní trysky na studený plyn v zadní části vozu, které mu dávají zrychlení z nuly na 60 mil v hodně za méně než 1 sekundu. K dispozici však bude také model s jedním sedadlem ,jenž má přisávání k povrchu, které v kombinaci s tryskami na studený plyn jenž jsou po obvodu celého vozu dokáže také vše, co můžete vidět na videu níže. a to včetně skutečného létání. Kdy a za kolik se vůz bude prodávat Elon Musk neuvedl. Rezervovat vůz je možné od dnešního dne a to za cenu 5000$ za rezervaci.