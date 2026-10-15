Microsoft ukončil podporu Windows a Office! Nové licence nyní pořídíte za pár korun

13. říjen 2026 je důležitým datem pro uživatele Windows a kancelářského balíku Office. Právě v tento den totiž skončila podpora Windows 11 ve verzi 24H2 pro edice Home a Pro a zároveň také kancelářského balíku Office 2021. Oba produkty budou sice i nadále fungovat, jejich uživatelé však již nebudou dostávat pravidelné bezpečnostní aktualizace ani opravy chyb. Z dlouhodobého hlediska tak může jejich používání představovat bezpečnostní riziko.
Uživatelé, kteří plánují přechod na novější software, mohou zvážit například Windows 11 Pro, který je nyní na Godeal24 dostupný za pouhých 12,25 €. Tato edice nabízí mimo jiné šifrování disků pomocí BitLockeru, vzdálenou plochu, virtualizační technologii Hyper-V nebo funkci Windows Sandbox. Před samotným přechodem je však vhodné ověřit, zda váš počítač splňuje hardwarové požadavky systému.
Pokud jde o kancelářský software, zajímavou možností může být Office 2024 Pro Plus pro jeden počítač, který vychází na 22,99 €. K dispozici je také licence pro pět počítačů za 99,95 €, tedy 19,99 € na jeden počítač. Balík obsahuje oblíbené kancelářské aplikace, mezi které patří například Word, Excel nebo PowerPoint. Alternativou je pak Office 365 Pro Plus Account pro pět zařízení s platností na jeden rok, který lze pořídit za 35,99 €.
Kontrola používaných verzí softwaru a dostupných licenčních možností je důležitým krokem k udržení bezpečného a aktuálního počítačového prostředí. Před nákupem nové licence se proto vyplatí ověřit nejen kompatibilitu s vaším zařízením, ale také konkrétní licenční podmínky nabízeného produktu.
Pořiďte si kancelářské balíky Office za výhodné ceny!
- Office 2024 Pro Plus – licence pro 1 PC – 22,99 €
- Office 2024 Pro Plus – licence pro 3 PC – 62,97 € (pouze 20,99 € za PC)
- Office 2024 Pro Plus – licence pro 5 PC – 99,95 € (pouze 19,99 € za PC)
- Office 2021 Pro Plus – licence pro 1 PC – 26,99 €
- Office 2019 Pro Plus – licence pro 1 PC – 24,75 €
- Office 2021 Home and Business pro PC/Mac – 83,99 €
- Office 365 Pro Plus Account – 5 zařízení na 1 rok – 35,99 €
Nejnovější Windows za bezkonkurenční ceny!
- Windows 11 Professional – licenční klíč – 12,25 €
- Windows 11 Professional – 2 licenční klíče – 24,25 € (pouze 12,13 € za klíč)
- Windows 11 Professional – 3 licenční klíče – 35,25 € (pouze 11,75 € za klíč)
- Windows 11 Professional – 5 licenčních klíčů – 53,25 € (pouze 10,65 € za klíč)
- Windows 11 Home – licenční klíč – 12,15 €
- Windows 10 Professional – licenční klíč – 8,25 €
- Windows 10 Home – licenční klíč – 8,15 €
- Windows Server 2025 Standard – 30,99 €
- Windows Server 2025 Datacenter – 31,99 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80 €
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88 €
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- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – balíček – 32,95 €
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus – balíček – 32,85 €
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – balíček – 29,29 €
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus – balíček – 29,09 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2024 Pro Plus – balíček – 32,55 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus – balíček – 32,25 €
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