Sklo neustále praská a linky stojí. Klíčovému dodavateli Apple se hroutí výroba pro blížící se novinky

Čínský výrobce displejů BOE čelí vážným technologickým komplikacím ve své nové továrně na OLED panely. Podle serveru The Elec se společnost již zhruba půl roku trápí s opakovaným praskáním skleněných substrátů. Tyto problémy přicházejí v nejméně vhodnou chvíli. BOE totiž teprve nedávno zahájilo schvalovací proces pro dodávky panelů pro budoucí iPady.
Výrobní linka stojí hodiny, příčina je neznámá
Ačkoliv většina skleněných částí výrobním procesem projde bez problému, jakékoliv prasknutí znamená pro provoz zásadní narušení. Pokud se sklo roztříští, zařízení bývá vyřazeno z provozu na půl dne až celý den, během něhož musí personál odstranit střepy a zkontrolovat stroje. Zdroje upozorňují, že i míra poruchovosti pouhých dvou až tří prasklých skel na tisíc kusů představuje pro výrobu ohromnou překážku.
Problémy se týkají závodu B16 v Čcheng-tu, kde se nachází výrobní linka generace 8.6 určená primárně pro panely pro OLED MacBooky Pro. BOE zde provozuje dvě linky, stále se mu však nepodařilo odhalit přesnou příčinu, proč sklo sem tam praskne.
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Dlouhá historie přešlapů u Applu
Pro čínskou společnost nejde o první komplikace při spolupráci s Applem. Výroba displejů pro jablečnou společnost měla v minulosti potíže hned několikrát. V roce 2022 Apple dočasně pozastavil výrobu obrazovek pro iPhone 13 poté, co zjistil, že BOE bez povolení upravilo jejich vnitřní design. O rok později provázely panely pro iPhone 15 potíže s prosvítáním světla kolem výřezu Dynamic Island. Letos v lednu pak musel Apple kvůli dalším výrobním zádrhelům přesunout miliony objednávek OLED displejů zpět ke konkurenčnímu Samsungu. Jelikož nejde o první problémy, je otázkou, zda dojde Applu s BOE trpělivost. Chystáte se na nový iPad?