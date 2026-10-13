HomeView, Apple TV či HomePod mini 2: Prohlédněte si všechny novinky na jednom místě Galerie J. FilipJiří Filip Před 3 min. 0 Fotogalerie Apple-Home-Collection-lineup-261013 Apple-HomeView-Apple-Intelligence-broad-world-knowledge-261013 Apple-HomeView-Apple-Intelligence-personal-context-261013 Apple-HomeView-Apple-Podcasts-Lyrics-Apple-Music-261013 Apple-HomeView-collection-of-faces-261013 Apple-HomeView-color-family-261013 Apple-HomeView-Cooking-261013 Apple-HomeView-custom-engineered-acoustic-system-261013 Apple-HomeView-FaceTime-Center-Stage-261013 Apple-HomeView-home-touch-261013 Apple-HomeView-lifestyle-dining-room-261013 Apple-HomeView-lifestyle-kitchen-261013 Apple-HomeView-lifestyle-living-room-261013 Apple-HomeView-lineup-261013 Apple-HomeView-rear-USB-C-port-261013 Apple-HomeView-screen-angles-261013 Apple-HomeView-Siri-AI-app-261013 Apple-HomeView-Timer-261013 Apple-HomeView-user-recognition-261013 Apple-HomeView-wall-mounted-261013 Apple-TV-4K-261013 Apple-TV-4K-Apple-Arcade-261013 Apple-TV-4K-Apple-Fitness-Plus-261013 Apple-TV-4K-FaceTime-261013 Apple-TV-4K-home-hub-261013 Apple-TV-4K-home-theater-setup-261013 Apple-TV-4K-iCloud-photos-261013 Apple-TV-4K-screen-saver-shuffle-feature-261013 Apple-TV-4K-Siri-Remote-Precision-Finding-261013 Apple-TV-4K-with-Siri-AI-suggestions-261013 Apple-HomePod-mini-2-blue-261013 Apple-HomePod-mini-2-color-lineup-261013 Apple-HomePod-mini-2-connected-home-261013 Apple-HomePod-mini-2-smart-home-management-261013 Apple-HomePod-mini-2-Sound-Recognition-261013 Apple-HomePod-mini-2-with-Mac-261013 Apple-TV-4K-home-theater-setup-261013 Apple-Home-Collection-climate-control-261013 Apple-Home-Collection-HomeView-261013 Apple-Home-Collection-LG-Floodlight-Cam-Plug-In-261013 Apple-Home-Collection-LG-Indoor-Cam-Plug-In-261013 Apple-Home-Collection-LG-Outdoor-Cam-Plug-In-261013 Apple-Home-Collection-LG-Smart-Thermostat-261013 Apple-Home-Collection-LG-Video-Doorbell-Wired-261013 Apple-Home-Collection-lifestyle-01-261013 Apple-Home-Collection-lifestyle-02-261013 Apple-Home-Collection-lineup-261013 Apple-Home-Collection-setup-261013 Apple-Home-Collection-Schneider-Home-Smart-Thermostat-261013 Apple-Home-Collection-Smart-Deadbolt-Lock-Essence-Graphite-261013 Apple-Home-Collection-Smart-Deadbolt-Lock-Essence-Silver-261013 Vstoupit do galerie Mohlo by vás zajímat Apple představil novou Apple TV 4K! Má skvělé novinky, ale vysokou cenu Apple TV J. FilipJiří Filip Před 59 min. 3 Mohlo by vás zajímat Apple představil HomeView! Nové centrum chytré domácnosti vás pozná podle obličeje, ale v EU se prodávat nebude Vše o Apple J. FilipJiří Filip Před 1 hod. 7 Mohlo by vás zajímat Apple odhalil Home Collection! Nové kamery, chytrý zámek i termostaty promění domácnost k nepoznání Vše o Apple J. FilipJiří Filip Před 33 min. 0 Mohlo by vás zajímat Apple po šesti letech představil nový HomePod mini 2! Nabízí lepší zvuk, Siri AI i světelnou show podle hudby Vše o Apple J. FilipJiří Filip Před 49 min. 3 Zdroj Add to Preferred Sources Diskuze HomePod mini 2 Diskuze k článku Vložte vlastní komentář Zrušit odpověď na komentář Vaše jméno nebo Přihlásit se Váš komentář Vyplněním shora uvedených údajů beru na vědomí, že společnost TEXT FACTORY s.r.o., sídlem Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, PSČ: 613 00, IČ: 06157831, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100399, bude zpracovávat mé osobní údaje uvedené v rámci mnou vyplněného registračního formuláře na základě oprávněných zájmů TEXT FACTORY s.r.o. dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a pro splnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), a to pro tyto účely: nezbytnost zajistit oprávnění návštěvníka webových stránek provozovaných společností TEXT FACTORY s.r.o. přispívat aktivně ke zveřejněným článkům nebo v rámci diskusních fór a výkon práv TEXT FACTORY s.r.o. jako administrátora těchto diskusních fór. Více informací o zpracování osobních údajů a právech lze nalézt v Poučení o ochraně osobních údajů. celý text Δ