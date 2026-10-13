Apple odhalil Home Collection! Nové kamery, chytrý zámek i termostaty promění domácnost k nepoznání

Spekulace se naplnily. Apple totiž dnes představil hned několik novinek pro chytrou domácnost, přičemž vedle HomeView, nové Apple TV 4K a HomePodu mini 2 si připravil ještě jedno poměrně zajímavé překvapení. Ve spolupráci se společnostmi LG Electronics a Schneider Electric totiž odhalil Apple Home Collection, tedy zcela novou řadu příslušenství pro chytrou domácnost. Ta zahrnuje bezpečnostní kamery, chytrý zvonek, dveřní zámek, termostaty či teplotní senzory. A přestože se nejedná o produkty vyráběné přímo Applem, jejich největším lákadlem má být právě mimořádně úzké propojení s jeho ekosystémem. Veškeré ovládání totiž probíhá prostřednictvím aplikace Domácnost, aniž by bylo nutné instalovat další aplikace nebo vytvářet účty.
Jednou z nejzajímavějších součástí Apple Home Collection jsou čtyři nové bezpečnostní kamery od LG. Konkrétně jde o vnitřní kameru Indoor Cam, venkovní Outdoor Cam, kameru s reflektory Floodlight Cam a chytrý vide zvonek Video Doorbell. Všechny přitom podporují záznam až ve 2,5K rozlišení a dokáží rozpoznávat osoby, známé tváře, domácí mazlíčky, vozidla či doručené zásilky.
Zajímavě je řešen především chytrý zvonek, který disponuje dvojicí kamer. Zatímco první sleduje návštěvníka před dveřmi, druhá míří směrem dolů, aby bylo možné zkontrolovat například doručený balík. Vnitřní kamera pak zase dokáže automaticky měnit svůj náklon a po návratu některého z členů domácnosti se sklopit do polohy, ve které přestane prostor sledovat.
Záznamy se ukládají prostřednictvím HomeKit Secure Video do iCloudu, přičemž s kompatibilním předplatným iCloud+ je k dispozici desetidenní historie událostí. Apple Intelligence navíc dokáže vytvářet textové popisy zachycených situací nebo umožnit vyhledávání v záznamech pomocí přirozeného jazyka.
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Další zajímavou novinkou je LG Smart Deadbolt Lock, tedy chytrý dveřní zámek podporující technologii Ultra Wideband. Díky ní dokáže rozpoznat, že se ke dveřím blíží majitel s kompatibilním iPhonem nebo Apple Watch, a automaticky odemknout. Není tedy nutné telefon vytahovat z kapsy ani jej přikládat ke čtečce. Pro jistotu však nechybí ani možnost odemykání přiložením zařízení, zadáním PIN kódu nebo klasickým záložním klíčem. Zámek navíc rozpozná, zda jsou dveře skutečně zavřené, a dokáže upozornit na jejich neoprávněnou manipulaci. Podporuje také Matter a Aliro, přičemž základní funkce mají fungovat i bez internetového připojení.
Apple Home Collection zahrnuje rovněž dvojici chytrých termostatů, jeden od LG a druhý od Schneider Electric. Ty spolupracují s novými teplotními senzory a dokáží automaticky upravovat vytápění či chlazení podle toho, zda je někdo doma, odpočívá nebo se právě chystá odejít.
Velkou výhodou celé kolekce má být jednoduché nastavení, kdy příslušenství stačí přiblížit k iPhonu a následně jej přidat do aplikace Domácnost. Všechny produkty navíc podporují Thread a mohou spolupracovat také v rámci automatizací. Například při odchodu posledního člena domácnosti se tak mohou zamknout dveře, aktivovat kamery a upravit teplota vytápění.
První produkty Apple Home Collection se začnou prodávat letos v prosinci, další pak dorazí začátkem roku 2027. Ceny přitom rozhodně nebudou nejnižší. Vnitřní kamera LG Indoor Cam vyjde na 199,95 dolaru, venkovní Outdoor Cam na 299,95 dolaru, kamera s reflektory na 399,95 dolaru a chytrý zvonek na 249,95 dolaru. Za chytrý zámek si LG řekne 349,95 dolaru, zatímco termostaty od LG i Schneider Electric budou stát shodně 199,95 dolaru. Samostatné teplotní senzory pak vyjdou na 39,95 dolaru.
Pro evropské uživatele je nicméně důležité, že Apple zatím oznámil dostupnost pouze pro vybrané zahraniční trhy v čele s USA, Kanadou a v pár případech i Velkou Británií. Zda se nové příslušenství někdy dostane také do Evropské unie, tedy prozatím nevíme. Pokud se tak ale stane, mohlo by jít o velmi zajímavou možnost, jak vybudovat chytrou domácnost bez nutnosti spoléhat na několik různých aplikací a služeb. Osobně mi ale zcela upřímně nepřijde, že by byly tyto smart home novinky něčím vyloženě unikátní oproti tomu, co už na trhu je.