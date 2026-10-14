HomePod mini 2 přináší skvělou novinku pro majitele počítačů Mac. Starší modely však mají smůlu

Apple představil druhou generaci HomePodu mini, která kromě výkonnějšího čipu S10, podpory nové Siri AI či světelných efektů reagujících na hudbu přináší také jednu velmi praktickou novinku pro majitele Maců. Zatímco původní HomePod mini bylo možné s počítačem používat především prostřednictvím AirPlay, nový model dokáže fungovat jako jeho výchozí reproduktor. A přestože to možná nezní jako nic převratného, ve skutečnosti jde o funkci, která může způsob používání HomePodu mini s Macem poměrně zásadně změnit.
Na novinku upozornil server MacRumors, podle kterého lze HomePod mini 2 nastavit jako výchozí zvukový výstup na všech Macích podporujících Wi-Fi 6E nebo novější. Reproduktor přitom nemusíte používat jen samostatně, jelikož Apple umožňuje propojit také dva HomePody mini 2 do stereofonního páru. Díky tomu si můžete například k MacBooku nebo iMacu vytvořit poměrně elegantní zvukovou sestavu, která se navíc obejde bez klasického kabelového propojení s počítačem.
Možná si říkáte, že něco podobného přece zvládal už původní HomePod mini. A máte pravdu, jenže s jedním zásadním rozdílem. Starší model totiž využíval AirPlay, které sice pro přehrávání hudby fungovalo dobře, avšak při každodenním používání mohlo způsobovat problémy se zpožděním zvuku. To je nepříjemné zejména při hraní her, sledování videí nebo práci s aplikacemi, u kterých potřebujete okamžitou zvukovou odezvu.
Nové řešení má právě tato omezení odstranit, byť teprve praktické testy ukážou, jak dobře si povede z hlediska latence. Pro uživatele, kteří chtějí HomePod mini využívat nejen k poslechu hudby, ale skutečně jako hlavní reproduktor svého počítače, jde každopádně o vítanou změnu.
Celá novinka má nicméně jeden poměrně zásadní háček. Apple totiž vyžaduje Mac s podporou Wi-Fi 6E, což automaticky vyřazuje řadu starších počítačů. Funkci tak využijete například na MacBooku Air s čipem M3 nebo novějším, MacBooku Pro z roku 2023 a novějším či Macu mini s M2 Pro. Samozřejmostí je podpora také u dalších kompatibilních modelů.
Pro majitele starších Maců je to trochu škoda, jelikož právě možnost využívat HomePod mini jako běžný reproduktor by mohla být jedním z důvodů, proč si jej pořídit. Na druhou stranu je však pochopitelné, že Apple chce zajistit co nejlepší fungování bez zbytečných kompromisů.
HomePod mini 2 se začne prodávat 30. října za 149 dolarů. Pokud tedy máte kompatibilní Mac a hledáte elegantní řešení jeho ozvučení, může být novinka poměrně zajímavou volbou. Zda se však skutečně vyrovná klasickým počítačovým reproduktorům také z hlediska odezvy, ukážou až první zkušenosti uživatelů.
A v případě velkého HomePodu je o této podpoře nějaká zmínka?