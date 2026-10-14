Dostane i velký HomePod novou Siri AI? Apple na svém webu nechtěně odhalil zajímavou stopu

Apple včera představil novou generaci HomePodu mini, která kromě výkonnějšího čipu a vylepšeného zvuku nabídne také podporu zcela nové Siri AI. Majitelé většího HomePodu však měli smůlu, jelikož Apple jeho aktualizaci neoznámil a o případné podpoře nové Siri se vůbec nezmínil. Jak se však nyní ukazuje, vše může být nakonec jinak. Na oficiálním webu Applu se totiž objevila poměrně zajímavá zmínka, která naznačuje, že by se Siri AI mohla v budoucnu dostat právě také na velký HomePod. Není však zcela jasné, zda půjde o současný model, nebo až jeho nástupce.
Na zajímavou drobnost upozornil server MacRumors, který si všiml změny v alternativním textu obrázku velkého HomePodu na oficiálních stránkách Applu. Ten totiž nově obsahuje zmínku o vícebarevném světelném efektu Siri AI na horní straně reproduktoru. Jinými slovy, Apple ve svém vlastním popisku obrázku spojuje současný velký HomePod s novou generací hlasového asistenta, přestože její podporu pro toto zařízení oficiálně nepotvrdil.
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Samozřejmě se nabízí otázka, zda jde o nechtěné předčasné odhalení připravované funkce, nebo pouze o chybu člověka, který alternativní text vytvářel. Druhá možnost pak samozřejmě není vyloučená, jelikož Apple v souvislosti s novou Siri AI zatím hovoří především o včera představeném HomePodu mini 2, který se navíc nové Siri nedočká hned po zahájení prodeje 30. října. Apple totiž potvrdil, že podpora dorazí až prostřednictvím některé z budoucích softwarových aktualizací, jejíž termín zatím neupřesnil.
Zajímavé je také to, že o přípravách nové generace velkého HomePodu se spekuluje již delší dobu. Spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu například v minulosti uvedl, že Apple s aktualizací tohoto reproduktoru nadále počítá, její představení však podle něj není úplně blízko. Právě nový model by přitom mohl nabídnout výkonnější čip potřebný pro některé funkce Siri AI. Současný HomePod druhé generace byl představen v lednu 2023 a nabízí „jen“ čip S7, který je podstatně starší než S10 v novém HomePodu mini 2. Úplně bych proto upřímně neočekával, že se Siri AI na HomePod 2. generace podívá, byť Apple včera překvapil tím, že jí zpřístupnil třeba i na starších Apple TV 4K 2. a 3. generace.
Prozatím tedy nezbývá než čekat, zda Apple svou novou Siri skutečně zpřístupní také větším HomePodům. Pokud by se tak stalo prostřednictvím softwarové aktualizace současného modelu, šlo by pro jeho majitele o velmi příjemné překvapení. Je však třeba připomenout, že Siri AI zatím není dostupná v Evropské unii, takže ani případné rozšíření podpory by českým uživatelům okamžitě nic nepřineslo.