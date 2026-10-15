10 věcí, které musíte vědět o Apple HomeView

Apple před pár dny konečně představil HomeView, tedy zařízení, o kterém se spekulovalo dlouhé roky a které má ambice stát se skutečným centrem chytré domácnosti. Na první pohled přitom může působit jako obyčejný chytrý displej, jeho možnosti jsou však podstatně širší. Apple totiž do novinky integroval celou řadu funkcí, které mají usnadnit každodenní život, ať už jde o ovládání chytré domácnosti, komunikaci, poslech hudby nebo třeba vaření. A jelikož některým zajímavým vychytávkám při představení nevěnoval příliš mnoho prostoru, pojďme se podívat na 10 věcí, které byste o Apple HomeView rozhodně měli vědět.
1. HomeView se přizpůsobuje tomu, jak daleko od něj stojíte
Jednou z nejzajímavějších funkcí novinky je schopnost automaticky upravovat zobrazovaný obsah podle vzdálenosti uživatele. Pokud se na HomeView díváte z druhého konce místnosti, zobrazí větší a přehlednější prvky, například hodiny nebo informace o počasí. Jakmile se přiblížíte, rozhraní se automaticky změní a nabídne podrobnější informace či ovládací prvky.
2. Dokáže rozpoznat až šest členů domácnosti
HomeView využívá rozpoznávání obličejů, díky kterému dokáže identifikovat až šest různých uživatelů. Každému následně zobrazí jeho vlastní prostředí, například kalendář, připomínky nebo další osobní informace. Díky tomu může jeden displej pohodlně využívat celá rodina, aniž by se její členové museli neustále přepínat mezi jednotlivými profily.
3. Pomůže vám s vařením
Pokud patříte mezi ty, kteří při vaření pravidelně používají recepty z internetu, HomeView by se vám mohl velmi rychle zalíbit. Stačí totiž na iPhonu otevřít recept v Safari a následně jej přenést na chytrý displej. Ten dokáže zobrazit potřebné ingredience, jednotlivé kroky přípravy a prostřednictvím speciálního režimu vás celým vařením provést. Samozřejmostí je také možnost nastavit několik časovačů současně.
4. Siri můžete ovládat nejen hlasem
Přestože je HomeView postaven především kolem nové Siri AI, hlasové ovládání není jedinou možností, jak s asistentem komunikovat. Siri lze aktivovat také gestem přejetí prstu od horního okraje displeje, případně jí požadavek jednoduše napsat. To se může hodit například večer, kdy nechcete hlasitými povely rušit ostatní členy domácnosti.
5. Nabízí ciferníky inspirované Apple Watch
Apple si pro HomeView připravil také několik speciálních ciferníků, které připomínají ty z Apple Watch. Nechybí dokonce ani oblíbený Snoopy, jehož animace se mohou měnit podle denní doby, počasí nebo různých svátků. Pokud tedy HomeView zrovna aktivně nepoužíváte, může fungovat jako poměrně stylové digitální hodiny.
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6. Podporuje Handoff z iPhonu
Velmi praktická je rovněž podpora funkce Handoff, kterou uživatelé znají z ostatních zařízení Applu. Díky ní lze mezi iPhonem a HomeView předávat například přehrávanou hudbu, podcasty, hovory, videa nebo recepty. Pokud tedy něco začnete dělat na telefonu, můžete v tom následně pohodlně pokračovat na větším displeji.
7. Ovládat jej mohou i návštěvy
HomeView není určen pouze členům domácnosti, jejichž obličeje dokáže rozpoznávat. Apple totiž umožňuje využívat vybrané funkce také návštěvám. Ty mohou například ovládat světla, zjišťovat počasí, nastavovat časovače nebo přehrávat hudbu. Osobní informace jednotlivých členů domácnosti však zůstávají chráněné. Zajímavostí je také možnost přehrávání hudby přes AirPlay bez nutnosti připojení ke stejné Wi-Fi síti.
8. Má vlastní senzory teploty a vlhkosti
Přestože HomeView na první pohled zaujme především displejem, Apple do něj integroval také senzory teploty a vlhkosti. Jejich údaje lze využívat v aplikaci Domácnost například při automatizacích vytápění nebo klimatizace. HomeView navíc funguje jako domácí centrum, takže umožňuje ovládat kompatibilní příslušenství HomeKit a Matter i na dálku.
9. Může podporovat YouTube, Netflix a další aplikace
HomeView sice nemá vlastní App Store, to však neznamená, že by na něm nemohly fungovat aplikace třetích stran. Apple totiž umožňuje využívat vybrané zvukové a video aplikace prostřednictvím propojeného iPhonu a technologie vycházející z CarPlay. Teoreticky tak může HomeView nabídnout například YouTube, Netflix nebo Disney+. Háček je však v tom, že podporu musí zajistit samotní vývojáři, takže dostupnost těchto služeb zatím není potvrzena.
10. V EU si jej zatím oficiálně nekoupíte
Na závěr bohužel jedna méně příjemná informace. Přestože se HomeView začne prodávat již 13. listopadu za 299 dolarů, Česká republika ani další země Evropské unie mezi podporovanými trhy nefigurují. Důvodem je především nedostupnost nové Siri AI, která tvoří jednu z hlavních součástí celého zařízení. Apple sice uvedl, že na řešení situace pracuje, kdy se však HomeView dostane také do EU, zatím nevíme. Dobrou zprávou je nicméně alespoň to, že bude zařízení dostupné ve Velké Británii, takže pokud o něj opravdu stojíte, ve výsledku se k němu dá dostat stále relativně snadno.
HomeView tak rozhodně není jen obyčejným displejem pro ovládání chytrých světel nebo termostatů. Apple se z něj snaží vytvořit zařízení, které bude přirozenou součástí každodenního fungování domácnosti. A přestože se teprve ukáže, jak dobře budou všechny jeho funkce fungovat v praxi, minimálně na papíře jde o jednu z nejzajímavějších novinek, které Apple v posledních letech pro chytrou domácnost představil.
Ak sa bude predávať u nás / kvôli EÚ a Siri Ai nepravdepodobné/ tak potom sa budem o HomeView detailne zaujímať.