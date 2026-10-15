Nejen Apple aplikace! HomeView nabídne Spotify a další, má to ale háček

Když Apple v úterý představil svůj dlouho očekávaný HomeView, jednou z největších otázek bylo, jak si novinka povede z hlediska podpory aplikací třetích stran. Přestože totiž nabízí 7″ displej, výkonný čip A18 a celou řadu funkcí pro ovládání chytré domácnosti, klasický App Store byste na něm hledali marně. To však naštěstí neznamená, že byste byli odkázáni výhradně na aplikace od Applu. Jak se totiž nyní ukazuje, HomeView dokáže spouštět také aplikace třetích stran, a to včetně těch pro přehrávání videí. Teoreticky si tak na něm budete moci pustit například YouTube, Netflix nebo Disney+.
Na zajímavou novinku upozornil server 9to5Mac, který objevil podrobnosti v aktualizované vývojářské dokumentaci Applu. Z té vyplývá, že HomeView bude podporovat zvukové a video aplikace vytvořené pro CarPlay. Vývojáři přitom nebudou muset své aplikace pro nový chytrý displej nijak speciálně upravovat. Pokud tedy aplikace podporuje příslušné rozhraní CarPlay, měla by být automaticky kompatibilní také s HomeView.
Na první pohled může jít o poměrně zvláštní rozhodnutí, jelikož si CarPlay většina uživatelů spojuje především s navigací, přehráváním hudby nebo telefonováním v automobilu. Apple však letos s příchodem iOS 27 rozšířil jeho možnosti také o přehrávání videa. Háček je v tom, že tuto funkci musí podporovat samotné automobilky, což zatím není příliš běžné. Vývojáři proto dosud neměli mnoho důvodů, proč své video aplikace pro CarPlay připravovat. Právě HomeView by však mohl situaci změnit. Pokud totiž například Google, Netflix nebo Disney přidají podporu videa v CarPlay, jejich aplikace se díky tomu mohou objevit také na novém chytrém displeji Applu a jelikož by tím zároveň získaly přístup ke dvěma různým platformám, může být pro ně podobná investice podstatně zajímavější než dosud.
Fotogalerie
Je však důležité zdůraznit, že Apple podporu konkrétních služeb, jako jsou YouTube, Netflix nebo Disney+, zatím nepotvrdil. Vše bude záležet především na samotných vývojářích a jejich ochotě přizpůsobit své aplikace rozhraní CarPlay. Nová dokumentace tedy potvrzuje technickou možnost jejich fungování, nikoliv to, že budou dostupné hned při zahájení prodeje. Dobrou zprávou je nicméně minimálně to, že třeba takové Spotify, které podporu CarPlay nabízí dlouhodobě, by mělo tím pádem být na HomeView k dispozici od prvního dne prodejů.
HomeView navíc nebude fungovat úplně stejně jako iPad. Aplikace se na něj nebudou instalovat prostřednictvím vlastního App Storu, ale budou využívat propojení s kompatibilním iPhonem. U některých funkcí tak bude nutné mít telefon poblíž, což může být ve výsledku třeba právě pro Spotify trochu omezující. Pokud se však podaří získat podporu nejpopulárnějších streamovacích služeb, mohl by se HomeView stát mnohem univerzálnějším zařízením, než se při jeho představení zdálo. Osobně si totiž dokážu velmi dobře představit jeho využití například v kuchyni, kde by kromě ovládání světel, topení či bezpečnostních kamer posloužil také ke sledování videí při vaření.