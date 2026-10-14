Apple představil dva modely HomeView za stejnou cenu. Jeden z nich však nabízí výrazně lepší zvuk, druhý vás navíc vyjde dráž

Apple včera představil svůj dlouho očekávaný chytrý displej HomeView, který má ambice stát se centrem chytré domácnosti. Novinka dorazí ve dvou provedeních, konkrétně jako zařízení s reproduktorovou základnou určené k postavení na stůl a jako samostatný displej určený k montáži na zeď. Na první pohled se přitom může zdát, že jediným rozdílem mezi oběma verzemi je právě jejich konstrukce. Ve skutečnosti se však liší ještě v jedné poměrně zásadní věci, která může mít při výběru konkrétního modelu mnohem větší význam, než by se mohlo zdát.
Zatímco obě varianty HomeView disponují totožným 7″ Liquid Retina displejem, čipem A18 a podporou nové Siri AI, jejich zvuková výbava je výrazně odlišná. Klasický HomeView s reproduktorovou základnou totiž nabízí dvojici širokopásmových měničů doplněnou o samostatný basový reproduktor směřující dolů a dva pasivní zářiče, které mají pomáhat s reprodukcí hlubokých tónů. Právě díky této kombinaci by měl klasický HomeView nabídnout podstatně plnější zvuk s výraznějšími basy, což ocení především uživatelé, kteří jej chtějí využívat také k pravidelnému poslechu hudby. Apple navíc využívá výpočetní zpracování zvuku, které prostřednictvím čipu A18 a integrovaných senzorů průběžně optimalizuje hlasitost i basovou odezvu.
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Nástěnný HomeView je na tom z hlediska zvuku o poznání hůř. Disponuje totiž pouze dvojicí širokopásmových reproduktorů, které jsou speciálně optimalizovány pro umístění na stěně. Podporu prostorového zvuku Spatial Audio sice nabízí také, avšak vzhledem k absenci samostatného basového reproduktoru a pasivních zářičů bych úplně neočekával stejně výrazný zvukový projev jako u stolního modelu.
O to zajímavější je pak to, že si Apple za obě varianty účtuje shodných 299 dolarů. Zatímco u klasického HomeView tak zákazník dostane nejen chytrý displej, ale také poměrně propracovaný reproduktorový systém, u nástěnné verze platí především za možnost elegantního umístění zařízení na zeď. A to navíc není vše. V případě, že uživatel sáhne po nástěnné variantě, totiž bude potřebovat i speciální držáky k instalaci nástěnného modelu. Ty se však možná trochu překvapivě prodávají samostatně, přičemž jejich ceny začínají na 59,95 dolaru.
Pokud tedy plánujete HomeView využívat především jako chytrý reproduktor s displejem, dává klasická varianta větší smysl. Jestliže jej však chcete mít například na chodbě, v kuchyni či u vstupu do domu a používat hlavně k ovládání chytré domácnosti, nástěnný model bude pravděpodobně praktičtější. Pro uživatele z Evropské unie má nicméně celé rozhodování zatím jeden zásadní háček. Apple totiž HomeView kvůli nedostupnosti nové Siri AI v Evropské unii prozatím oficiálně prodávat nebude. Nejbližší zemí, ve které tento produkt seženete, je však naštěstí Velká Británie, takže pokud se vám líbí, nebude třeba pro něj cestovat přehnaně daleko.
Všimol som si, že oficiálne sa v Európe bude HomeView predávať iba v UK .
Nás to teda trápiť nemusí aj vďaka EK a nepodpore Siri Ai, ale som zvedavý ak si to niekto kúpi napr. v UK a donesie to do EÚ či aspoň základné veci budú fungovať…