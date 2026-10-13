Apple HomeView vás bude sledovat! Unikly detaily jeho kamery

Apple má už dnes odpoledne podle dostupných informací představit své nové produkty pro chytrou domácnost, mezi kterými by nemělo chybět ani zcela nové zařízení HomeView coby chytrý displej, který se má stát mozkem vaší domácnosti. A přestože jsme toho o této novince v posledních týdnech slyšeli poměrně dost, na poslední chvíli se nyní objevily další zajímavé informace, které naznačují, že Apple má s tímto produktem skutečně velké plány. Leaker vystupující na sociální síti X pod přezdívkou pdfu totiž v kódu macOS 26.7 RC1 objevil podrobnosti o předním fotoaparátu. A pokud se jeho zjištění potvrdí, nepůjde rozhodně jen o obyčejnou kameru určenou k videohovorům.
HomeView vás pozná podle obličeje i pohybů
Podle zveřejněných informací má Apple u HomeView počítat s obrazovým snímačem Sony IMX614, který nabídne rozlišení přibližně 11,3 MPx, konkrétně 3744 × 3024 pixelů, přičemž díle by kamerka měla zvládat záznam při 30 či 60 snímcích za sekundu. Mnohem zajímavější než samotné rozlišení jsou však funkce, které má Apple díky tomuto snímači nabídnout.
HomeView má totiž dokázat rozpoznávat nejen lidské obličeje, ale také celé postavy, ruce, kočky či psy. Systém má navíc podporovat sledování osob napříč jednotlivými snímky na základě vzhledu jejich postavy, stejně jako trojrozměrné sledování obličeje včetně jeho polohy, natočení a případně i mimiky. V praxi by tak zařízení mohlo například rozpoznat, že se před ním někdo nachází, a přizpůsobit tomu své chování. Ostatně právě automatické probouzení při zaznamenání pohybu je další funkcí, se kterou objevený kód počítá.
Je nicméně důležité dodat, že trojrozměrným sledováním není myšleno žádné Face ID či cokoliv podobného, ale jen to, co zvládne právě přední 2D kamerka. Osobně bych v tomto směru proto nepočítal s úplně perfektní spolehlivostí a přesností, tedy minimálně ve srovnání s Face ID. Na druhou stranu, dokonalé rozpoznání, které je vyžadováno v rámci biometrie, zde ani nedává úplně smysl, takže bych o negativu úplně nemluvil.
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Apple chystá i další zajímavé funkce
Rozpoznáním osob však výčet zajímavostí nekončí. Kamera má totiž podporovat také detekci blízkosti až čtyř zařízení současně, a to včetně informací o jejich prostorové orientaci. Zde bych nicméně vsadil na to, že bude tato funkcionalita vázaná na ultraširokopásmové čipy řady U, které obsahují „jen“ novější Apple produkty vydané po roce 2019. Pokud se tato věc potvrdí, ve výsledku může být vaše rozpoznání přeci jen dost spolehlivé právě díky kombinaci vašeho vzezření a například signálu z Apple Watch na zápěstí.
Další novinkou má být schopnost odhadovat polohu světelných zdrojů v místnosti a jejich barevné charakteristiky. K čemu přesně Apple tyto možnosti využije, zatím není jasné, nabízí se však například pokročilejší automatizace chytré domácnosti či přizpůsobování uživatelského prostředí aktuálním podmínkám.
Zajímavé je naopak to, co v objevené konfiguraci chybí. Apple totiž podle všeho nepočítá s infračerveným snímačem, takže je otázka, jak bude systém fungovat po tmě. Chybět mají také funkce pro sledování pozornosti uživatele či měření vzdálenosti od displeje. Veškeré rozpoznávání má místo toho probíhat prostřednictvím běžné barevné kamery.
Je však potřeba zdůraznit, že informace pocházejí ze staršího kódu macOS 26.7 RC1 a samotný autor úniku upozorňuje, že se specifikace mohly mezitím změnit. Zda tedy HomeView skutečně nabídne všechny výše zmíněné funkce, zatím není jisté. Pokud se však informace potvrdí, mohlo by jít o jedno z nejzajímavějších zařízení, která Apple v posledních letech pro chytrou domácnost připravil. O to víc se tak coby uživatel chytré domácnosti těším a doufám, že se zařízení v Evropské unii podívá do prodeje.