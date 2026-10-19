Apple vám nyní dodá iPhone Duo až po Vánocích. Nemusí to však být jen kvůli velkému zájmu

Na první ohebný iPhone v historii Applu čekali fanoušci dlouhé roky a nyní se ukazuje, že zájem o něj je skutečně enormní. Přestože totiž předobjednávky iPhonu Duo odstartovaly teprve v pátek 16. října, během několika desítek minut se dodací lhůty protáhly o celé měsíce. A situace je natolik neobvyklá, že se k ní nyní rozhodl vyjádřit dokonce samotný Apple. Ten totiž prostřednictvím prohlášení pro Financial Times označil zájem o svůj první skládací telefon za mimořádný a zároveň ujistil zákazníky, že dělá maximum pro to, aby se k nim novinka dostala co nejrychleji. Pokud jste si však iPhone Duo nestihli předobjednat hned po spuštění objednávek, máte nyní poměrně velký problém.
Předobjednávky iPhonu Duo odstartovaly v pátek přesně ve 14:00 našeho času a prakticky okamžitě bylo jasné, že zásoby Applu nebudou stačit. Zatímco první zákazníci si ještě stihli zajistit doručení na pátek 23. října, během několika minut se termíny začaly posouvat nejprve na listopad, následně na prosinec a nakonec až do příštího roku.
Už kolem 14:30 totiž americký Apple Online Store uváděl u všech konfigurací iPhonu Duo předpokládané doručení až 25. ledna 2027. Jinými slovy, pokud jste si telefon objednali jen půl hodiny po zahájení předobjednávek, mohli jste se s jeho doručením ještě letos prakticky rozloučit. A to je situace, kterou u Applu rozhodně nevídáme každý rok.
Společnost proto nyní vydala oficiální prohlášení, ve kterém uvedla, že zájem o předobjednávky jejího prvního ohebného iPhonu je mimořádný. Zároveň dodala, že intenzivně pracuje na tom, aby se novinka dostala k zákazníkům co nejrychleji. Apple přitom nadále přijímá nové objednávky, takže telefon rozhodně není vyprodaný v tom smyslu, že by jej už nebylo možné objednat. Na jeho doručení si však zájemci pořádně počkají.
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Za obrovským zájmem mohou být i výrobní problémy
Přestože Apple prezentuje dlouhé dodací lhůty především jako důsledek mimořádného zájmu, je potřeba připomenout ještě jednu věc. Už před zahájením předobjednávek se totiž objevovaly informace, podle kterých má společnost problémy s výrobou svého prvního ohebného telefonu. Komplikovaná konstrukce, nový typ displeje a náročnější výrobní procesy mohly způsobit, že Apple na úvod připravil podstatně méně kusů, než by si sám přál.
Samotné prodlužování dodacích lhůt proto ještě automaticky neznamená, že si iPhone Duo objednaly miliony lidí. Bez znalosti skutečných prodejních čísel a počátečních skladových zásob totiž nelze určit, jak velký podíl na současné situaci má poptávka a jak velký omezená výroba.
Zajímavé přitom je, že iPhone Duo rozhodně není levnou záležitostí. V USA totiž startuje na 1 999 dolarech, zatímco nejvybavenější varianta s 2TB úložištěm vychází na 3 199 dolarů. Přesto se podle dostupných informací dlouhé čekání týká prakticky všech konfigurací.
Osobně jsem zvědavý především na to, jak rychle se Applu podaří dodací lhůty zkrátit. V minulosti se totiž několikrát ukázalo, že původně uváděné termíny dokázal výrazně vylepšit. Pokud se mu však tentokrát nepodaří výrobu rychle navýšit, může se z iPhonu Duo stát jedno z nejhůře dostupných zařízení letošních Vánoc. A vzhledem k tomu, že jde o historicky první ohebný iPhone, by to byla pro řadu fanoušků pořádně nepříjemná zpráva.