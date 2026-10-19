Originální kryt pro iPhone Duo na něj musíte doslova přilepit

Apple začal v pátek přijímat předobjednávky svého historicky prvního ohebného iPhone Duo, který se k prvním zákazníkům dostane už 23. října. A zatímco na samotný telefon si tedy zájemci ještě pár dní počkají, jeho oficiální příslušenství je již v prodeji. Právě díky tomu nyní vyplula na povrch poměrně překvapivá zajímavost, kterou Apple při představování novinky tak trochu zamlčel. Originální ochranný kryt pro iPhone Duo se totiž k telefonu nepřipevňuje jen pomocí magnetů, jak byste možná očekávali, ale také prostřednictvím lepicích pásků, což může být pro některé uživatele docela nepříjemné překvapení.
Na neobvyklý způsob uchycení upozornili první zákazníci, kterým se podařilo originální kryt iPhone Duo Case zakoupit ještě před zahájením prodeje samotného telefonu. Po rozbalení totiž zjistili, že se příslušenství skládá ze dvou samostatných částí, na jejichž vnitřních okrajích se nacházejí lepicí pásky. Při instalaci je proto nutné nejprve odstranit ochrannou fólii, následně obě části nasadit na telefon a pořádně přitlačit, aby lepidlo kryt bezpečně udrželo na místě.
Samotné řešení přitom není u ohebných telefonů ničím úplně neobvyklým. Vzhledem k jejich konstrukci totiž mohou mít výrobci problém zajistit, aby kryt dostatečně pevně držel na obou polovinách zařízení, aniž by překážel při otevírání a zavírání. Zajímavé je však především to, že Apple ve svých propagačních materiálech zdůrazňuje integrované magnety, zatímco o lepicích páskách se prakticky nezmiňuje, takže právě to může některým zákazníkům vadit. Pokud totiž patříte mezi uživatele, kteří pravidelně střídají několik krytů podle nálady nebo příležitosti, nebude pro vás podobné řešení zrovna ideální. Zatím navíc není jasné, jak dobře budou pásky držet po opakovaném sejmutí a nasazení krytu.
Pokud se vám nicméně představa lepení krytu na telefon za téměř dva tisíce dolarů příliš nezamlouvá, Apple má v nabídce ještě jednu možnost. Tou je iPhone Duo Folio s Kickstand stojánkem, které stojí 129 dolarů a k telefonu se připevňuje výhradně magneticky. Nabízí navíc integrovaný stojánek, díky kterému lze zařízení pohodlně postavit například při sledování videí nebo videohovorech. Na druhou stranu však nechrání boky telefonu a při zavření překrývá také jeho vnější displej.
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Nabídka originálních krytů je podle mého názoru zajímavá především tím, jak odlišně Apple přistoupil k jednotlivým krytům a takém jak moc se liší od toho, na co jsme byli doposud zvyklí. Zatímco u klasických iPhone jsme totiž zvyklí na kryty, které během několika sekund nasadíte nebo sundáte, v případě iPhonu Duo bude zřejmě potřeba počítat s určitými kompromisy a právě lepicí pásky jsou jedním z nich. Bylo by však rozhodně příjemnější, kdyby na tuto skutečnost Apple zákazníky upozorňoval o něco výrazněji.