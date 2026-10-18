Zajímavé iOS aplikace pro tento týden, které rozhodně stojí za to

Particle
Sledovat aktuální dění dnes rozhodně neznamená trpět nedostatkem informací. Spíše naopak. Particle přichází s trochu jiným přístupem ke zpravodajství a namísto nekonečného proudu jednotlivých článků nabízí ucelenější pohled na důležité události. Zprávy z různých médií propojuje do srozumitelných souhrnů, které pomáhají rychle pochopit, co se vlastně stalo a proč na tom záleží. Velkou předností je možnost porovnávat, jak o stejné události informují různé zdroje. Pokud vás některé téma zaujme, můžete se na podrobnosti přímo zeptat nebo si nechat obsah přečíst. Nechybí ani sledování vybraných témat, takže se nemusíte pokaždé probírat zprávami, které vás nezajímají.
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TravelKit
Předpověď počasí v jedné aplikaci, kurz měny ve druhé, poznámky k výletům ve třetí a seznam zavazadel někde úplně jinde. Přesně takové přeskakování chce odstranit TravelKit. Aplikace soustředí důležité cestovatelské nástroje na jedno místo a pomáhá nejen s přípravami, ale také se samotným pobytem. Při plánování můžete využít návrhy aktivit podle cílové destinace, zkontrolovat počasí nebo si připravit seznam věcí do kufru. Praktický je rovněž převodník měn, který přijde vhod zejména při cestování mimo eurozónu. Zajímavou součástí TravelKitu je možnost doplňovat absolvované cesty fotografiemi a vlastními poznámkami. Z aplikace se tak postupně může stát i osobní archiv cestovatelských zážitků. Základní výbava je zdarma, pokročilejší možnosti jsou placené.
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SongShift
Rozhodli jste se vyměnit Spotify za Apple Music, ale představa ručního sestavování všech playlistů vás od změny spolehlivě odrazuje? Právě pro takové situace existuje SongShift. Aplikace dokáže propojit podporované hudební služby a přenést mezi nimi skladby, alba nebo celé seznamy skladeb. Nemusíte tak jednotlivé písničky vyhledávat jednu po druhé, což může v případě rozsáhlejší knihovny znamenat úsporu mnoha hodin. SongShift se navíc nemusí hodit jen při definitivním přechodu ke konkurenci. Využijete jej také tehdy, pokud používáte více streamovacích platforem a chcete si mezi nimi přesouvat oblíbenou hudbu. Jen počítejte s tím, že ne každá skladba musí být dostupná ve všech službách, takže některé položky mohou vyžadovat kontrolu.
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Awaii
Domluvit společnou dovolenou může být překvapivě náročnější než samotné cestování. Jeden chce k moři, druhý do hor, třetí nemá volno a čtvrtý mezitím posílá do skupinového chatu odkazy na hotely. Awaii se snaží tento organizační chaos zkrotit. Umožňuje vytvořit společný prostor, do kterého účastníci přidávají návrhy ubytování, restaurací, dopravy i nejrůznějších aktivit. O jednotlivých možnostech lze hlasovat a vhodný termín pomáhá najít přehledná heatmapa dostupnosti. Jakmile se skupina dohodne, mohou se vybrané návrhy proměnit v itinerář uspořádaný podle jednotlivých dnů. Awaii navíc počítá i s praktickou stránkou cestování. Nabízí přehled rezervací, evidenci společných nákladů, mapu plánovaných zastávek a seznam věcí k zabalení. Výsledný itinerář můžete uložit do PDF a s plánem lze pracovat také bez internetového připojení.