Sportovní legendy, černý humor i napětí. Vybrali jsme 8 novinek z Netflixu, které si o víkendu musíte pustit

Tento týden Netflix přidal opět několik zajímavých filmových i seriálových novinek. Pojďme se na ně podívat.
Učedník
Tenhle dokument mapuje překvapivou cestu Cilvaringze z publika až ke slávě po boku Wu-Tang Clanu. A taky to, jak vzniklo legendární album „Once Upon a Time in Shaolin“.
Terapie, jak má být
Sžíravá argentinská černá filmová komedie o psychoanalytikovi, který přestal věřit tradičním metodám a je ochotný jít do krajnosti, aby pomohl spisovateli s tvůrčím blokem.
Norm: Příběh Norma McDonalda
Pohlcující dokument o mistrovi sžíravého Normu Macdonaldovi a jeho životě plném úspěchů i kontroverzí.
Zase singl na vdávání
Nejlepší kámošky Dineo a Noni se chtěly společně stát královnami všech večírků. Noni ale požádá její přítel o ruku a to, čeho se nejvíc bály, je rázem tady. Romantická filmová komedie.
Hollywood Arts
Seriál pro náctileté. Na Hollywoodské umělecké probíhá výuka. Samozvaná ikona Trina Vega se vrací, aby dovedla nadané teenagery ke slávě a statusu a přitom si s nimi užila spoustu legrace.
Bouře
Švédská filmová komedie. Parta bývalých spolužáků z univerzity uvízne kvůli sněhové bouři na luxusní chatě. Klidná oslava narozenin se jim pak vymkne z rukou a najevo vyjdou dávné zrady i křivdy.
Past
Krimi seriál. Od vraždy svojí sestry před deseti lety nevyšla spisovatelka Lisa Konradová z domu. V televizi ale zahlédne jejího vraha, a vymyslí proto riskantní plán.
Tyson
Tenhle strhující čtyřdílný dokumentární seriál mapuje divoký život Mikea Tysona, který vstoupil do dějin jako jeden z nejobávanějších i nejzajímavějších sportovců.