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Sportovní legendy, černý humor i napětí. Vybrali jsme 8 novinek z Netflixu, které si o víkendu musíte pustit

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Tento týden Netflix přidal opět několik zajímavých filmových i seriálových novinek. Pojďme se na ně podívat.

Učedník

Tenhle dokument mapuje překvapivou cestu Cilvaringze z publika až ke slávě po boku Wu-Tang Clanu. A taky to, jak vzniklo legendární album „Once Upon a Time in Shaolin“.

Terapie, jak má být

Sžíravá argentinská černá filmová komedie o psychoanalytikovi, který přestal věřit tradičním metodám a je ochotný jít do krajnosti, aby pomohl spisovateli s tvůrčím blokem.

Norm: Příběh Norma McDonalda

Pohlcující dokument o mistrovi sžíravého Normu Macdonaldovi a jeho životě plném úspěchů i kontroverzí.

Zase singl na vdávání

Nejlepší kámošky Dineo a Noni se chtěly společně stát královnami všech večírků. Noni ale požádá její přítel o ruku a to, čeho se nejvíc bály, je rázem tady. Romantická filmová komedie.

Hollywood Arts

Seriál pro náctileté. Na Hollywoodské umělecké probíhá výuka. Samozvaná ikona Trina Vega se vrací, aby dovedla nadané teenagery ke slávě a statusu a přitom si s nimi užila spoustu legrace.

Bouře

Švédská filmová komedie. Parta bývalých spolužáků z univerzity uvízne kvůli sněhové bouři na luxusní chatě. Klidná oslava narozenin se jim pak vymkne z rukou a najevo vyjdou dávné zrady i křivdy.

Past

Krimi seriál. Od vraždy svojí sestry před deseti lety nevyšla spisovatelka Lisa Konradová z domu. V televizi ale zahlédne jejího vraha, a vymyslí proto riskantní plán.

Tyson

Tenhle strhující čtyřdílný dokumentární seriál mapuje divoký život Mikea Tysona, který vstoupil do dějin jako jeden z nejobávanějších i nejzajímavějších sportovců.

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