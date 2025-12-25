Nejlepší sváteční filmy na YouTube zdarma

Na zajímavé filmy nenarazíte jen v televizi či vidostreamovacích službách. Ledacos lze nalézt i na internetu. Stačí jen pořádně hledat. Zajímavé a oblíbené pořady jsou i na YouTube a v tomto článku se podíváme, co se tam nachází.
Rumpl Cimpr Campr
Prostá dívka se připlete do království, a aby si získala přízeň krále, zaváže se k nesplnitelnému úkolu. S ním ji pomůže kouzelný skřítek Rumpl Cimpr Campr. Nebude to ale zadarmo. V hlavních rolích Julius Satinský a Jiřina Bohdalová.
Princezna ze mlejna
Jedna z legendárních pohádek Zdeňka Trošky. Jindřich se vydává do světa, aby se oženil s princeznou. Cestou ale narazí na starý mlýn, v němž žije mlynář se svou dcerou Eliškou. Narazí tu ale i na dvě strašidla. Na YouTube narazíte i na druhý díl.
https://www.youtube.com/watch?v=QuPoNKWI5Z8&t=206s
Z pekla štěstí
Další povedený film Zdeňka Trošky. Dobrák Honza při útěku před vojáky narazí na chalupu s hodnými čerty. Tato náhoda mu změní život. V odkaze pod odstavcem naleznete oba dva díly.
Nesmrtelná teta
Rozum a Štěstí se vsadí, kdo z nich je důležitější. „Odnese“ to prostý kluk Matěj, ze kterého mají ve vsi jen legraci. Do cesty se ovšem staví Závist ztvárněná úžasnou Jiřinou Bohdalovou, která za svůj výkon obdržela Českého lva.
Anděl Páně
Anděl Petronel je kvůli svému hříchu vyslán z nebes na zemi. Má od Pána Boha den na to, aby napravil jednoho hříšníka.
https://www.youtube.com/watch?v=3CRIgHDP47U&t=997s
Pelíšky
Naprostá vánoční klasika a jedna z nejlepších českých komedií, kterou není zřejmě třeba nikomu představovat.
https://www.youtube.com/watch?v=6QTieSQeNvE&t=128s
Princ a Večernice
Princ během nepřítomnosti svého otce krále „provdá“ své tři sestry. Vydá se do světa najít své švagry a svou milou Večernici. Cestu mu ale kříží hrozivý Mrakomor.