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Ztělesnění spolehlivosti: Proč Nokia 6210 definovala celou jednu éru

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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V roce 2000 vstoupila na trh Nokia 6210 a okamžitě se stala jakýmsi symbolem úspěchu. Jako přímý nástupce oblíbeného modelu 6110 přinesla do manažerského segmentu elegantnější design, integrovanou anténu a především nekompromisní spolehlivost.

Týdenní výdrž a chytrá kompatibilita

Dnešní smartphony nabíjíme každý den, Nokia 6210 zvládla na jedno nabití fungovat i celý týden pracovního nasazení. Telefon vážil příjemných 114 gramů a jeho podsvícený monochromatický displej byl perfektně čitelný za všech podmínek. Samotná klávesnice nabízela výbornou hmatovou odezvu, což z ní dělalo ideální nástroj pro rychlé psaní SMS zpráv.

Obrovskou výhodou pro firmy byla zpětná kompatibilita s příslušenstvím. Nokia 6210 bez problémů fungovala ve starších těžkých handsfree sadách pro starší modely (5110 a 6110). Při obměně firemních telefonů tak odpadla nutnost drahého předělávání elektroinstalace ve vozidlech, což z telefonu udělalo okamžitý prodejní hit.

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Pracovní nástroj s Hadem v kapse

Ačkoliv šlo primárně o seriózní pracovní nástroj, nechyběla ani zábava v podobě legendární hry Had II (Snake II). Z technologického hlediska přístroj nabídl sdílenou paměť na 500 kontaktů, propracovaný kalendář a podporu datových přenosů přes infračervený port. V té době setsakramentsky zajímavá věc, co dnes vytvoří úsměv na tváři.

Nokia 6210 položila pevné základy pro ještě slavnější nástupnický model 6310i, o němž si povíme třeba příště. Dodnes zůstává „šedesátdvadesítka“ hmatatelnou připomínkou zlaté éry finské značky, kdy telefony sloužily k rychlému vyřízení byznysu a vydržely i hrubší zacházení bez nutnosti ochranných krytů.

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