LEGO oficiálně představilo nádherné Benátky! Obří stavebnice nabídne 5682 dílků, spoustu detailů a

Je to jen pár dní, co jsme vás informovali o úniku fotografií připravované stavebnice LEGO Icons Venetian Neighbourhood, která nás má zavést do romantických Benátek. Už tehdy bylo zřejmé, že LEGO chystá něco opravdu zajímavého, jelikož první snímky odhalily nádherně zpracované historické budovy, vodní kanál s gondolou či typický benátský most. Nyní však můžeme veškeré spekulace hodit za hlavu. LEGO totiž stavebnici oficiálně představilo a spolu s tím odhalilo i řadu dalších detailů, které na uniklých fotografiích nebyly vidět. A nutno říci, že novinka vypadá ještě zajímavěji, než se původně zdálo.
Stavebnice nese označení LEGO Icons 11388 Benátská čtvrť a skládat se bude z úctyhodných 5682 dílků. LEGO se jejím prostřednictvím rozhodlo vzdát hold italské architektuře a kultuře, přičemž výsledkem je rozsáhlé dioráma zachycující jednu z typických benátských ulic protkaných vodními kanály. Dominantou celé stavebnice je luxusní vila s propracovanou fasádou, kterou doplňuje dílna tradičních benátských sklářů a vysoká hodinová věž s orlojem. Mezi budovami pak nechybí vodní kanál, přes který vede klenutý most, pod nímž může proplouvat gondola.
LEGO si vyhrálo i s interiéry
Ačkoliv už samotný exteriér působí opravdu povedeně, LEGO tentokrát rozhodně nezapomnělo ani na vnitřní prostory jednotlivých budov. Střechy a podlahy jsou totiž odnímatelné, díky čemuž se lze dostat do propracovaných interiérů, které na prvních uniklých fotografiích nebyly vidět. Zajímavostí je rovněž modulární konstrukce, která umožňuje jednotlivé části stavebnice přemisťovat a vytvářet tak různé varianty výsledné scenérie. Nemusíte tedy nutně zůstat u podoby, kterou LEGO prezentuje na oficiálních fotografiích, ale můžete si Benátky alespoň částečně přizpůsobit podle vlastních představ.
Velmi příjemným překvapením je také počet postaviček. LEGO jich totiž do stavebnice přibalilo hned 17, což je na podobně zaměřený výstavní model opravdu pěkné číslo. Nechybí mezi nimi gondoliéři, turisté, hudebníci ani účastníci tradičního benátského karnevalu. Právě díky nim působí celá čtvrť mnohem živěji a nabízí spoustu možností, jak jednotlivé scénky naaranžovat.
Za zmínku pak rozhodně stojí také pouliční klavír, který LEGO vytvořilo pomocí 3D tisku. Jde o poměrně netradiční detail, který ukazuje, že se výrobce snažil přijít i s něčím trochu jiným než jen klasickými stavebními technikami. Když k tomu připočteme gondolu, most, lampy, balkony, zdobené fasády a další drobnosti, vzniká skutečně působivá scenérie, která dokáže atmosféru Benátek zachytit velmi věrně.
Fotogalerie
Super dárek zdarma
A aby toho nebylo málo, LEGO si pro zájemce o Benátskou čtvrť připravilo ještě jedno příjemné překvapení. K nákupu této stavebnice totiž bude možné získat zdarma speciální set LEGO Venetian Water Taxi, tedy typický benátský vodní taxík. Půjde o dárek k nákupu (GWP), který by měl být dostupný právě při pořízení LEGO Icons 11388 Venetian Neighbourhood s cenovkou 549,99 dolaru. Podrobnosti o samotném taxíku zatím nemáme, už nyní je ale jasné, že půjde o tematicky velmi povedený doplněk, který by mohl celou benátskou scenérii ještě příjemně rozšířit. Zatím však není známo, za jakých přesných podmínek a jak dlouho bude dárek dostupný.
Fotogalerie #2
Osobně mě na celé stavebnici baví především to, že LEGO nevsadilo na jedinou slavnou památku, ale rozhodlo se vytvořit rovnou malý kousek města. Díky tomu působí Benátská čtvrť mnohem přirozeněji a nabízí daleko více detailů, které lze při prohlížení objevovat. Navíc nejde jen o model určený k vystavení, ale díky modulární konstrukci a odnímatelným částem si s ním mohou dospělí fanoušci do jisté míry i pohrát. Pokud jste tedy už při prvním úniku fotografií měli pocit, že LEGO chystá něco mimořádného, oficiální představení tento dojem rozhodně potvrzuje. Benátská čtvrť má všechny předpoklady stát se jednou z nejzajímavějších architektonických stavebnic letošního roku. Teď už zbývá jen zjistit, jak moc příznivá bude její česká cenovka.