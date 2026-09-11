Další velký únik LEGO Astro Bot je tu. Fotky krabice odhalují vzhled i rozměry

Před pár dny jsme vám ukázali vůbec první fotografii připravovaného LEGO Astro Bot, u kterého však stále visel poměrně velký otazník nad tím, jakým způsobem jej LEGO nabídne. Původní informace totiž hovořily o dárku k nákupu nového LEGO PlayStation, později se ale začalo spekulovat také o možnosti klasického samostatného prodeje. To nicméně později další úniky vyvrátily, takže se v současnosti počítá s tím, že bude Astro Bot skutečně zdarma k nákupu LEGO PS1. A díky novému úniku fotek krabice si můžeme nyní udělat ještě lepší představu o tom, jak bude vypadat.
Novinka nese označení LEGO 40899 Astro Bot a podle krabice se stavebnice skládá z 276 dílků. Výsledný Astro Bot pak měří přibližně 20 centimetrů na výšku a 12 centimetrů na šířku, takže rozhodně nejde o nějakou drobnou figurku poskládanou z pár kostek, ale naopak o poměrně povedený výstavní model stojící na černém podstavci s logem Astro Bot.
Fotogalerie
Nové fotografie navíc ukazují, že si LEGO vyhrálo i s pohyblivostí. Astro Bot totiž evidentně může měnit polohu rukou a nohou, díky čemuž jej lze na stojanu vystavit v různých pózách. Zajímavým detailem jsou pak oči, které nejspíš lze vyměnit a kromě klasických velkých kulatých očí dostaneme také jejich přivřenou variantu, díky které může Astro Bot získat svůj typický veselý výraz. Právě podobné drobnosti podle mě dělají z modelu něco, co by bez problémů obstálo i jako samostatně prodávaná stavebnice.
Zdarma k LEGO PlayStation to vypadá čím dál pravděpodobněji
Ještě zajímavější je ale situace kolem dostupnosti. Leaker Brick Tap, který fotografie zveřejnil, potvrzuje, že Astro Bot bude zdarma ke všem nákupům LEGO PlayStation přímo u LEGO, samozřejmě pouze do vyprodání zásob. Stoprocentně jasno nicméně budeme mít až ve chvíli, kdy akci oficiálně potvrdí LEGO. Na stránce samotného LEGO PlayStation totiž Astro Bot v tuto chvíli mezi bonusy uvedený není, nicméně chybí i v nabídce jako takové. PlayStation jako takový však zamíří do prodeje až 1. října, takže má LEGO ještě dost času na oznámení.
Pokud se tedy informace o dárku potvrdí, koupě LEGO PlayStation hned při vydání začne dávat ještě větší smysl. Astro Bot totiž se svými 276 dílky a dvaceticentimetrovou výškou působí spíš jako menší samostatná stavebnice než jako obyčejný bonus k objednávce. A popravdě bych se vůbec nedivil, kdyby se po skončení akce začal na sekundárním trhu prodávat za částky, které už tak příjemné nebudou.