Tenhle nabíjecí kabel pro iPhone je geniální! Má v sobě stojánek a stojí pakatel

Nabíjecích kabelů pro iPhone je dnes na trhu tolik, že přijít s něčím skutečně zajímavým není vůbec jednoduché. Většina z nich se totiž liší maximálně délkou, použitými materiály nebo podporovaným nabíjecím výkonem. Čas od času se však objeví příslušenství, které dokáže překvapit i poměrně jednoduchým nápadem. Přesně to je případ novinky STATIK PowerStand, která kombinuje výkonný USB-C kabel s praktickým stojánkem na telefon. Díky tomu zvládne nejen nabíjet váš iPhone, ale zároveň jej udržet ve vzpřímené poloze, aniž byste potřebovali jakékoliv další příslušenství. A co je možná vůbec nejlepší, za tuto vychytávku zaplatíte pouhých 399 Kč.
Nabíjecí kabel, který se během okamžiku promění ve stojánek
Na první pohled může STATIK PowerStand působit jako obyčejný USB-C kabel. Stačí se však podívat na jeho konektor a rychle zjistíte, že je něco jinak. Výrobce do něj totiž integroval dvojici výklopných nožiček, které po rozevření vytvoří praktický stojánek pro telefon. Ten díky tomu můžete během nabíjení pohodlně postavit na pracovní stůl, noční stolek nebo třeba kuchyňskou linku.
Velkou výhodou je především univerzálnost celého řešení. Telefon lze do stojánku umístit na výšku i na šířku, takže se hodí pro sledování videí, videohovory, procházení sociálních sítí nebo třeba čtení receptů při vaření. Jakmile stojánek nepotřebujete, jednoduše nožičky sklopíte a kabel používáte úplně stejně jako kterýkoliv jiný.
Výrobce navíc myslel i na několik drobností, které dokážou každodenní používání zpříjemnit. Například USB-C konektor je zahnutý pod úhlem 90°, díky čemuž kabel při držení telefonu tolik nepřekáží. To oceníte zejména při hraní her nebo sledování filmů. Konstrukce stojánku navíc obsahuje speciálně tvarované kanálky, které pomáhají směrovat zvuk ze spodních reproduktorů telefonu směrem k uživateli. Prodloužená koncovka pak umožňuje použití také s většinou běžných ochranných krytů.
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Výkonem zvládne i náročné notebooky
Přestože je hlavním lákadlem STATIK PowerStand bezesporu integrovaný stojánek, rozhodně nejde o žádný kompromis z hlediska nabíjení. Kabel totiž podporuje standard USB Power Delivery 3.1 EPR a dokáže přenášet výkon až 240 W. To je více než dost nejen pro iPhony, ale také pro kompatibilní iPady, MacBooky a další zařízení vybavená USB-C portem. Samozřejmě platí, že maximální výkon musí podporovat také použitá nabíječka a samotné zařízení.
Kabel je dlouhý rovné dva metry, takže by měl bez problémů vystačit při nabíjení na pracovním stole, vedle postele nebo při používání notebooku. Nechybí ani integrovaný čip E-Marker, který pomáhá zajistit správnou komunikaci mezi nabíječkou a připojeným zařízením. Kromě nabíjení podporuje PowerStand také přenos dat rychlostí až 480 Mb/s prostřednictvím USB 2.0.
Za zmínku stojí rovněž zpracování. Kabel disponuje nylonovým opletením a zesílenými přechody u konektorů, které mají omezovat opotřebení při každodenním používání. Podle výrobce konstrukce zvládla testování na více než 10 000 ohybů, což by mělo přispět k její dlouhé životnosti.
STATIK PowerStand tak představuje zajímavé řešení pro každého, kdo chce mít svůj iPhone během nabíjení pohodlně na očích, ale zároveň nechce na stole další samostatný stojánek. Díky vysokému výkonu navíc nejde o příslušenství určené výhradně pro telefon, ale o univerzální kabel, který můžete využívat také s další elektronikou.