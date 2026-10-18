Recenze Levoit EverestAir Smart: Extrémní výkon a čistý vzduch v prémiovém balení

Když se doma potýkáte s alergiemi, astmatem nebo zkrátka jen s nekonečným nánosem prachu a zvířecích chlupů, dříve či později začnete uvažovat o pořádné čističce vzduchu. Mně se do rukou dostal model Levoit EverestAir Smart, u kterého výrobce slibuje prémiové zpracování, obrovský výkon a pokročilou laserovou senzoriku. Po důkladném otestování v běžném domácím provozu mohu říct, že tato čistička rozhodně nepatří mezi levné plastové hračky, ale jde o seriózní a vysoce funkční kus techniky, byť musíte počítat s tím, že zabere skutečně kus místa. To je ale asi jediný problém, který s touto čističkou budete mít. Pojďme se na ni podívat.
Prémiový design a flexibilní směrování vzduchu
Už při vybalování z krabice je jasné, že tady se na materiálech nešetřilo. Konstrukce je kovová, velmi robustní a na pohled působí skutečně elegantním a prémiovým dojmem. Čistička se tak snadno stane vkusným doplňkem vašeho interiéru. Zásadní a velmi praktickou vychytávkou je možnost nastavit si úhel výstupního ventilátoru. Ten lze manuálně naklápět v rozmezí od 45 do 90 stupňů. Díky tomu si můžete proud vyčištěného vzduchu nasměrovat přesně tam, kam zrovna potřebujete, což u většiny konkurenčních modelů s pevným horním výfukem zkrátka chybí.
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Třístupňová filtrace, která dává smysl a šetří peněženku
Srdcem přístroje je pochopitelně jeho filtrační systém. Levoit zde vsadil na poctivou třístupňovou filtraci. První linií je vnější předfiltr, který zachycuje ty největší nečistoty, jako jsou poletující chuchvalce prachu, textilní vlákna a zejména zvířecí chlupy či vlasy. Obrovskou výhodou je, že tento předfiltr je plně omyvatelný. Kdykoliv je zanesený, stačí ho jednoduše vyjmout, vyčistit a vrátit zpět, namísto abyste ho museli rovnou vyhazovat. Tím nejenže šetříte peníze za neustálé kupování nových filtrů, ale zároveň se chováte šetrněji k životnímu prostředí a výrazně prodlužujete životnost hlavního filtru uvnitř. Při správné údržbě tak stačí hlavní filtr měnit přibližně jednou za rok, což mohu potvrdit. Užívám menší model (100S) a filtr měním po roce. Nutno říct že vzhledem k přítomnému králíkovi dostává filtr pořádně zabrat.
Za předfiltrem se nachází to nejdůležitější. A sice kvalitní True HEPA filtr doplněný o technologii HEPASmart a speciální ARC formuli. Tento filtr je mnohem spolehlivější než běžně používané varianty a dokáže zachytit až 99,97 % znečištěných částic přenášených vzduchem, a to až do neuvěřitelné velikosti 0,3 mikronu. V praxi to znamená, že spolehlivě odfiltruje jemný prach, pyl, plísně, bakterie i zvířecí srst. Poslední vrstvu tvoří efektivní karbonový filtr, který má za úkol pohlcovat nepříjemné pachy, kouř a těkavé výpary.
Výkon, který bez problémů provětrá celý byt
Rychlost, jakou čistička dokáže nasávat a filtrovat okolní vzduch, je nevídaná. Systém využívá patentovanou technologii VortexAir, která zajišťuje naprosto maximální cirkulaci vzduchu v místnosti. Vzduchový výkon, označovaný jako CADR, dosahuje skvělých 612 kubických metrů za hodinu. S takovou silou přístroj bez potíží a rychle obslouží i velmi rozlehlé prostory s rozlohou až 130 metrů čtverečních.
Navzdory takto velkému výkonu mě velmi mile překvapila spotřeba i hlučnost. Maximální příkon činí pouhých 70 W a díky ocenění Energy Star se nemusíte bát nechat přístroj běžet neustále v režimu 24/7. Pro noční provoz je zde pak technologie QuietKEAP. V nočním režimu hlučnost spadne na naprosto neslyšných 24 decibelů (maximální hlučnost je při plném výkonu 56 dB), takže váš spánek nebude nijak rušen. Přístroj navíc automaticky ztlumí osvětlení displeje, případně si ho můžete zcela vypnout.
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Citlivý laserový senzor a chytrá automatika
Nejvíce času pravděpodobně strávíte s čističkou v automatickém režimu (který doporučuji). Je totiž vybavena pokročilou technologií AirSight Plus 2.0 s tříkanálovým laserovým senzorem prachu. Tento přesný senzor v reálném čase neustále měří přítomnost částic ve velikostech PM1.0, PM2.5 a PM10. Oproti běžně používaným infračerveným senzorům dokáže zaznamenat až třikrát menší znečištění. Aktuální čistota vzduchu je přehledně signalizována barvami. Od modré (výborná kvalita), přes zelenou a oranžovou, až po varovnou červenou. V automatickém módu si pak čistička na základě těchto měření sama plynule upravuje výkon tak, aby vzduch co nejefektivněji vyčistila.
Ovládání z gauče přes mobilní aplikaci
Veškeré funkce můžete pohodlně nastavit přímo na displeji čističky, ale mnohem větší smysl dává využití mobilní aplikace VeSync, případně jiné dedikované aplikace pro systémy Android a iOS. Přes chytrý telefon nebo tablet si můžete přepínat mezi 4 stupni čištění, sledovat detailní úroveň znečištění vzduchu a hlavně zde máte naprosto přesný přehled o stavu a opotřebení filtru. Čistička navíc bez problémů komunikuje s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant, takže ji můžete snadno zapojit do své chytré domácnosti a ovládat ji čistě hlasem
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Resumé
Levoit EverestAir Smart je zkrátka prémiové zařízení, které nezklame. Pokud to s čistotou vzduchu myslíte opravdu vážně a potřebujete spolehlivě pokrýt větší prostory s minimálním hlukem a chytrými funkcemi, je tento model naprosto vynikající volbou. Jak uvádím výše, jediným negativem pro někoho mohou být větší rozměry. Ale pokud se s prachem či zvířecími chlupy dlouhodobě potýkáte, myslím, že tento kousek vaše problémy vyřeší. Cena je 9790 Kč.