Recenze zvlhčovače vzduchu AIRVERSA Humelle AH1

Dnes je velkým fenoménem chytrá domácnost. I za pár korun dokážete sehnat zajímavá zařízení, která nějakým způsobem dokáží vaši domácnost obohatit. Ve velkém se lidé momentálně soustřeďují na zdravé dýchání. A pokud dokážete takové zařízení přidat do chytré domácnosti, a tím jejich používání o něco vyšperkovat, o to lépe. Do rukou se mi dostal zvlhčovač vzduchu AIRVERSA Humelle AH1. Ten nabízí velmi povedený design a funkce, díky kterým bude vaše dýchání o něco lepší. Navíc dokáže fungovat jako difuzér, a to přidáním pár kapek esenciálního oleje, což navodí pocit klidu a relaxace.

Obsah balení

Nejprve se pojďme podívat na balení, v němž vám produkt dorazí. Jak píši výše, produkt je po designové stránce velmi povedený. Ani balení, byť s ním přijdete do kontaktu v podstatě pouze jednou, nemohlo zůstat pozadu. Krabice má velmi povedené zpracování a vyčtete z ní v podstatě vše důležité i o technických specifikacích. V balení pak kromě produktu je k nalezení taktéž kartáček na čištění a manuál, který v prvních krocích budete rozhodně potřebovat. Pro někoho může být špatnou zprávou skutečnost, že není v českém jazyce. Nicméně není třeba si zoufat, neboť v české podobě naleznete návod na webových stránkách výrobce.

Technické specifikace

Nyní se pojďme podívat, co vlastně AIRVERSA Humelle AH1 nabízí. Nejzákladnějším údajem je, že se jedná o první a jediný zvlhčovač vzduchu pro Apple Home pomocí technologie THREAD, což je technologie, jež využívá nejnovější bezdrátový protokol pro chytrou domácnost. Co to znamená v praxi? Technologie THREAD pracuje na nejnovějším bezdrátovém protokolu a vytváří samostatnou bezdrátovou síť určenou pro chytrou domácnost. Jakmile přidáte další chytré zařízení s podporou technologie THREAD, síť se stává robustnější a bezpečnější. Na rozdíl od Wi-Fi nebo Bluetooth nebude síť zbytečně zahlcena nežádoucími zařízeními.

Samotné zařízení se dle výrobce produkt nejvíce hodí do místnosti o maximální rozloze 50 m2. Do nádoby produktu se vleze až 5,5 litru vody, což vystačí při maximálním výkonu zhruba na 60 hodin. To se akorát tak hodí, neboť výrobce doporučuje, abyste produkt každých 72 hodin čistili. Rozměry AIRVERSA Humelle AH1 jsou 230 x 230 x 265 mm. Jeho hmotnost je pak 1,85 kg. Produkt budete moct ovládat dotykovými tlačítky, byť pohodlnější je rozhodně aplikace, přičemž s nimi lze ovládat celkem 3 režimy (manuální / automatický / noční režim) a 10 úrovní zvlhčování, což je ale příjemnější přes aplikaci Sleekpoint. Pro ovládání mimo domov je nutné vlastnit domácí centrum (HomePod 2.generace, HomePod mini nebo Apple TV 2021 a novější, nebo nově představený iPhone 15 Pro).

Design

Jak jsem již uvedl, právě design je to, co se mi na AIRVERSA Humelle AH1 líbí nejvíce. Jde o překrásný minimalistický design, který se bude hodit jak do domácnosti, tak do kanceláře. Já osobně testoval verzi s čirou kopulí, nicméně v prodeji je též šedá varianta. Brzy přibude také světle modrá. Kupole je z plastu. Jakmile ji nadzvednete, naleznete na spodní straně šroubovací otvor, kam budete čepovat vodu. Na horní straně pak naleznete dva pohyblivé průduchy. Je tedy na vás, jak bude AIRVERSA Humelle AH1 zvlhčovat. Přední strana patří tlačítkům, jimiž lze ovládat režimy zvlhčování a světelné efekty, pokud tedy zrovna nemáte po ruce zařízení s aplikací. Na spodní straně naleznete po celém obvodu LED diody, které dokáží produkt o něco ozvláštnit. Efekty jsou střídmé a působí velmi hezky. Více si s nimi můžete pohrát v aplikaci a nutno říct, že milovníci barev se zde skutečně vyřádí. Můžete vytvářet různé barevné spektra, motivy a intenzitu. Tedy nejen, že vám AIRVERSA Humelle AH1 zvlhčí vzduch, ale zároveň se může postarat o patřičnou atmosféru.

Aplikace

Jelikož se jedná o smart produkt, k využití jeho plného potenciálu bude třeba stáhnout appku. V App Store stáhněte aplikaci Sleekpoint. Poté je třeba provést jednoduchou registraci zadáním e-mailu a hesla. Taktéž je třeba AIRVERSA Humelle AH1 s vaším iPhonem spárovat, a to za pomoci současného stisku dvou dotykových tlačítek. V aplikaci pak můžete vidět aktuální vlhkost, nastavovat časovač či pobízet stroj, aby udržoval určitou vlhkost. Jedná se o velmi dobrou funkci, která vám bude vyhovovat, jakmile si na určitou úroveň vlhkosti zvyknete. Není třeba se o nic starat. Zvlhčovač sám měří vlhkost okolí a jakmile zjistí, že hodnota je nevyhovující pustí se do práce. Pokud naopak zjistí, že vlhkost vzduchu je v místnosti z nějakého důvodu příliš vysoká, zvlhčovat přestane. Zde se hodí dodat, že ideální vlhkost vzduchu se dle odborníků pohybuje mez 40 a 60 %.

V aplikaci je rovněž možné si „pohrát“ se světelnými vzory a intenzitou světla. Na výběr jich je v aplikace opravdu dost. Volit můžete od konstantního světla (celkem 16 milionů barev), přes duhu a bodové poblikávání po obvodu až po skutečně propracované efekty. Nejvíce jsem si oblíbil téma podobné podmořskému světu, kdy při blikání světel máte pocit, jako by se sluneční paprsky odrážely od vodní hladiny. Vybere si zde skutečně každý a rozhodně se můžete spolehnout, že postupem času bude efektů v aplikace přibývat. Někomu může vadit, že aplikace, podobně jako manuál, není v českém jazyce. Nicméně appka je opravdu velmi jednoduchá a přehledná, takže s ovládáním žádný problém mít nebudete. AIRVERSA Humelle AH1 lze taktéž částečně ovládat v aplikaci Domácnost, kterou Sleekpoint v podstatě zrcadlí. V domácnosti můžete například nastavovat, co má zvlhčovač učinit po vašem odchodu či příchodu. Volit lze samozřejmě opět ze všech úrovní zvlhčování a barev. Je tedy na vás, jak a zda budete AIRVERSA Humelle AH1 tímto způsobem používat.

Vlastní používání

Z vlastní zkušenosti jsem s používáním zvlhčovače naprosto spokojen. Svou práci produkt splňuje na jedničku. Pokud máte pocit, že máte doma, či kdekoli jinde, suchý vzduch, je tento produkt pro vás jako stvořený. Mně osobně se po několika hodinách od zapnutí v dané místnosti vždy lépe dýchá. Důležité je ovšem také umístění a výrobce upozorňuje, že produkt musí být minimálně 30 cm od stěny. Tento postup je rovněž důležitý k tomu, aby zvlhčovač správně měřil vlhkost vzduchu v dané místnosti. Velmi často jsem z zvlhčovače dělal difuzér. Stačilo přidat pár kapek na filtr ve vestavěné nádobce a vzduch téměř ihned ovoněla daná vůně. Zde je třeba říci, že se zvlhčovač nechová jako normální difuzér a aroma olejíčky se odpařují přímo do vzduchu bez jakéhokoliv kontaktu s vodou. Při této příležitosti jsem se podrobně podíval na možnosti dynamického chytrého podsvícení. Těch možností je opravdu hodně, ale nejvíce mě zaujala možnost synchronizace s výstupem mlhy a jak jsem již výše zmiňoval onen podmořský svět.

Na produktu velmi oceňují dva nastavitelné průduchy, které jsou velmi efektivní. AIRVERSA Humelle AH1 v podstatě nemám co vytknout. Svou práci dělá skvěle. Občas jsem měl problémy s delší odezvou v aplikaci. Nicméně jak jsem již uvedl, vše podstatné uděláte i za pomoci dotykových tlačítek na produktu, byť v tomto případě zůstane potenciál produktu upozaděn. Pomocí tlačítek tedy nenavolíte konkrétní vlhkost apod., což je v případě přístroje, který takovou funkci zvládá na výbornou, obzvláště škoda. Velmi příjemné pak je, jakmile máte v úmyslu udržovat vlhkost stále na určité hodnotě. Produkt vlhkost měří, kontroluje a v případě potřeby začne pracovat tak, aby cílové hodnoty dosáhl. Velmi příjemné je rovněž nastavování různých Scén v aplikaci Domácnost.

Resumé

Pokud u vás doma pracuje zvlhčovač prakticky nepřetržitě, není důvod váhat. Díky jeho obrovské kapacitě a řadě dalších výhod si můžete být jisti, že se nespletete. Stejně tak, pokud potřebujete udržovat konkrétní vlhkost v místnosti nebo jste hračičkové, tento zvlhčovač je jako stvořený přímo pro vás. Jeho cena je 3 399 Kč. Mohlo by se zdát, že je to trochu více, ale podle mě je tato cena plně adekvátní vzhledem k vlastnostem, které tento zvlhčovač nabízí.

