Ultrazvuková čistička: Nejlepší věc na čištění špuntů k AirPods Pro

Pokud nosíte brýle a vaše manželka miluje šperky, pak věřím, že už doma máte ultrazvukovou čističku. Na světě neexistuje lepší způsob jak vyčistit brýle nebo šperky, případně jakékoli další předměty z kovu nebo plastu tak, aby vypadaly skutečně jako nové. K čištění vám stačí trocha jaru a voda nebo líh, případně speciální roztoky pro ultrazvukové čističky. Při tom když jsme čistil manželce šperky, napadlo mě, že do čističky mohu dát kromě brýlí také další věc, kterou nosím den co den na těle a to jsou špunty od AirPods Pro.

Aby nedošlo u někoho k milné představě, opravdu sem nemůžete dát žádnou elektroniku, ale pouze smaotné gumové špunty s membranou. Po třech minutách jsme je vytáhl jako nové, zbytek AirPods pak klasicky stačí otřít dezinfekčním ubrouskem a máte hygienciky čistá sluchatka, kteár navíc co se špuntů týká vypadají 1:1 jako když jste je poprvé vytáhli z krabičky. Samozřejmě kupovat si čističku jen kvůli špuntům od AirPods je nesmysl, ale pokud ji doma máte nebo má vaše žena drahé šperky, případně nosíte brýle, pak je to další možnost jak ji využít a nebo proč do ni investovat. Čistička stojí od zhruba 750Kč do pár tisícovek a koupíte ji například zde.