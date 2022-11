Recenze AIRVERSA Purelle: První HomeKit čistička vzduchu s podporou Thread

Koncept chytré domácnosti se raketovým tempem posouvá vpřed. Už dávno se totiž nejedná jen o chytrá světla či zásuvky, ba naopak. Nabídka se neustále rozšiřuje. Dnes už těchto možností máme daleko více. Mezi ně bychom mohli zařadit například i chytré čističky vzduchu. Právě na takovýto produkt si nyní společně posvítíme. Na trh totiž právě vstupuje AIRVERSA Purelle, vůbec první HomeKit čistička vzduchu s podporou technologie Thread, na kterou se nyní detailně zaměříme v naší recenzi.

Oficiální specifikace

Jak už jsme zmínili hned v úvodu, AIRVERSA Purelle je chytrou čističkou vzduchu kompatibilní s jablečnou chytrou domácností Apple HomeKit. V čem je však zcela výjimečná a unikátní, je její podpora pro nový protokol Thread. Na ten se však zaměříme níže. Produkt jako takový slouží k čištění vzduchu v domácnosti, kdy se konkrétně dokáže postarat o odstranění prachu a nejrůznějších alergenů. K tomu disponuje třístupňovou filtrací využívající předfiltr, H13 HEPA filtr a uhlíkový filtr. Právě díky tomu dokáže odstranit až 99,97 % malých částeček ze vzduchu – například v podobě již zmiňovaného prachu, alergenů, různých plynů, zvířecích chlupů a bakterií. Výrobce konkrétně uvádí, že je produkt určen do místností s rozlohou až 28 m2.

Použité filtry nejsou vybrány náhodou. Například od uhlíkového filtru výrobce slibuje schopnost pohltit i toxický formaldehyd, který se může uvolňovat z nového nábytku, koberců či plastů. Zmínit ještě můžeme rychlost průtoku vzduchu dosahující 221 m3/hodinu či maximální hlučnost až 53 dB. Nechybí ani LED displej, který informuje o aktuální kvalitě vzduchu, případně jej lze použít pro rychlé a jednoduché ovládání produktu. Komplexní nastavení a automatizace pak řeší samostatná aplikace nebo nativní Domácnost.

Design

Než se pustíme do samotného testování, pojďme se ještě velice rychle zaměřit na samotný design. Osobně musím uznat, že mě vzhled ve finále velice příjemně překvapil. Výrobce zde vsadil na jednoduchost a minimalismus. Čistička vzduchu hraje krásně bílým zpracováním s logem na přední straně, zatímco na bočních stranách najdeme mřížky pro nasávání vzduchu. Ostatně hned za nimi se nachází i filtrační systém. Horní panel je pak v elegantním šedém provedení, doplněným o již zmiňovaný LED displej. Ten má kolem sebe ještě svítící prstenec s adaptivním jasem.

Určitě bych také rád vyzdvihl celkovou velikost. AIRVERSA Purelle je vcelku malá, s rozměry 220 x 220 x 345 mm, díky čemuž rozhodně nijak nepřekáží. V kombinaci s jednoduchým designem tak poměrně dobře zapadne do většiny domácností.

První použití

Nyní už ale přejděme k tomu zásadnímu a pojďme čističku vzduchu zprovoznit. V tomto ohledu je vhodné upozornit, že ji nelze jen vytáhnout z krabice a ihned zapnout. Ještě před jejím zapojením se musí vytáhnout filtry z ochranného obalu. O tom navíc informuje i samolepka na zadní straně. Nenachází se zde úplně náhodou. Najdeme ji totiž hned vedle QR kódu pro přidání produktu do chytré domácnosti Apple HomeKit.

Samotné filtry se nachází už přímo v čističce. Tu proto musíme nejprve otočit vzhůru nohama, otočit středový knoflík v požadovaném směru pro otevření a následně už jen sundat spodní panel. Tím získáme přístup ke dvojici filtrů na každé straně. Stačí je jen vytáhnout, odstranit krycí fólii a vrátit je zpět. Filtry však musí být správně otočené. Na to se nabízí poměrně jednoduchá pomůcka. Každý filtr má na spodní i horní straně poutko pro vytažení. Nasměrovat bychom je měli tak, aby poutka směřovala dovnitř čističky.

Připojení do chytré domácnosti

Jakmile vytáhneme filtry z ochranných fólií, nainstalujeme je zpět a zavřeme spodní panel, nezbývá nám už nic jiného, než se pustit do prvního spuštění. Po zapojení do sítě už jen stačí klepnout na ikonku pro zapnutí a voìla, máme z části hotovo. Následně můžeme AIRVERSA Purelle připojit do naší chytré domácnosti. Zde však musíme upozornit, že je vhodné disponovat domácím centrem s podporou pro technologii Thread. Aktuálně se jedná o HomePod mini či Apple TV 4K (2021 a 2022).

Následně musíme zavítat do App Storu a stáhnout aplikaci Sleekpoint. Jedná se o oficiální appku pro ovládání a nastavení. Samotné připojení je pak nesmírně jednoduché a vším nás program provede krok po krok. Abychom ale naše zařízení s čističkou mohli vůbec spárovat, musíme podržet prst na ikonce sítě (na dotykovém displeji). Až poté se čistička přepne do režimu párování. Pokračování už vyřešíme přímo z aplikace, kde si nejprve musíme registrovat účet, poté klepnout na zelenou ikonku plus v levém horním rohu, vybrat AIRVERSA Purelle a v závěru už jen naskenovat QR kód. Ten najdeme na zadní straně čističky, případně také nalepený na návodu. Vždy se nachází poblíž nápisu Works with Apple HomeKit.

Osobní zkušenost

Upřímně musím uznat, že se model AIRVERSA Purelle náramně povedl a rozhodně má co nabídnout. S trochou nadsázky lze totiž říct, že jakmile jej poprvé zapnete, tak se následně už nemusíme o nic starat. To nás vede k možnostem pro ovládání. Pomocí aplikace či dotykového displeje totiž můžeme měnit výkon pro čištění vzduchu (v rozsahu 1 až 5), nastavit časovač, dětský zámek, noční režim, nebo zapnout takzvaný automatický režim, který prakticky vše vyřeší za nás. Právě automatický režim jsem používal vůbec nejčastěji. Na displeji je také ukazatel životnosti filtrů.

Automatické čištění vzduchu podle jeho kvality

Čistička vzduchu samozřejmě také disponuje vlastním senzorem pro měření podílu pevných částic PM2.5 ve vzduchu, o čemž informuje prostřednictvím displeje či aplikace. Hodnota konkrétně reprezentuje počet μg/m3. Právě tento údaj je pro její fungování zcela klíčový, neboť ovlivňuje výkon v automatickém režimu, a také se podle něj hodnotí celková kvalita. Pokud je tato hodnota v rozmezí 0 až 35, čistička poběží na nejnižší výkon, případně jej bude adaptivně měnit vzhledem ke zmiňované kvalitě vzduchu.

Dotykový ovládací panel

V tomto ohledu bych zároveň velice rád vyzdvihl svítící prstenec kolem displeje. Ten totiž mění barvu na základě kvality vzduchu v domácnosti, a to konkrétně od zelené (nejlepší kvalita, nejslabší výkon), přes žlutou (dobrá kvalita, střední výkon), až po červenou (špatná kvalita, maximální výkon). Vyšší výkon s sebou samozřejmě přináší i větší hluk. S tím je zkrátka nutné počítat. Rád bych ale vyzdvihl, že v nejslabším režimu je čistička poměrně tichá a nijak tedy neruší. Mám ji zhruba metr od svého pracovního místa a při práci její chod ani nepostřehnu, pokud bych se na něj tedy vyloženě nesoustředil.

Možnosti automatizace

Primárním cílem chytré domácnosti je, aby vše správně fungovalo bez jakýchkoliv zásahů. Přesně tuto možnost se snaží nabídnout zmiňovaný automatický režim, který čistí vzduch na základě jeho aktuální kvality. U toho to ale ani zdaleka nekončí. Využít totiž můžeme plný potenciál naší chytré domácnosti Apple HomeKit a nastavit si nejrůznější automatizace podle vlastních potřeb. V rámci nativní aplikace Domácnost se nám tak nabízí řada praktických možností, které lze navíc kombinovat s ostatními smart produkty a čidly. V takovém případě už záleží na každém uživateli a jeho preferencích.

Aplikace Sleekpoint

Dle mého názoru je pro vzdálené ovládání daleko přívětivější aplikace Sleekpoint. Jak už jsme zmínili výše, jedná se o oficiální aplikaci pro správu AIRVERSA Purelle. Na její hlavní stránce najdeme stejné možnosti, jaké máme při ovládání prostřednictvím dotykového displeje + stejně tak ukazuje hodnotu PM2.5. Níže se ale ještě nachází graf kvality vzduchu v domácnosti. Ten ukazuje vývoj kvality za posledních 24 hodin, týden či za daný měsíc.

Aplikace Sleekpoint s sebou ještě přináší řadu dalších možností. Klepnutím na ozubené kolečko se totiž přesuneme do nastavení, kde lze nastavit svítící prstenec, displej, časovače či rozvrh. Stejně tak lze vypnout/zapnout zvuk, který čistička vydá při každé operaci, nebo také zkontrolovat filtry z hlediska jejich životnosti. Osobně jsem si nesmírně oblíbil sekci pro nastavení rozvrhů. Právě v té lze totiž nastavit prakticky všechny potřebné automatizace, aniž bychom vůbec museli použít nativní Domácnost. Nesmíme však zapomenout zmínit jednu poměrně důležitou věc. Tyto rozvrhy se řídí pouze časem. Zato ale přinášejí možnost pro konfiguraci výkonu, dětského zámku, spánkového režimu a dalších vlastností. V rámci testování jsem proto vytvořil hned dva samostatné rozvrhy – jeden pro aktivaci spánkového režimu v 23:00, druhý pro přepnutí na automatický režim v 7:00. Pokud bychom ale chtěli vytvářet plnohodnotné automatizace využívající další čidla z chytré domácnosti, polohu členů a ostatní, pak se bez Domácnosti neobejdeme.

Zároveň jsem si všiml ještě jedné zajímavosti. Přestože je aplikace Sleekpoint primárně pro chytré telefony, respektive pro platformy iOS a Android, tak to ještě neznamená, že ji nenajdeme i ve verzi pro počítače Mac. Pokud totiž máme Mac s čipem Apple Silicon, můžeme si tuto aplikaci normálně nainstalovat a čističku vzduchu tak mít pod kontrolou i na našem jablečném počítači. Zařízení v takovém případě těží z použití stejné architektury jako iPhony či iPady, díky čemuž je možné bez jakékoliv přípravy spustit tento konkrétní software i na Macu. Prakticky tak spouštíme klasickou iOS aplikaci, která i přesto dokáže běžet přímo v rámci systému macOS.

Údržba

Pokud chceme u čističky zajistit její maximální efektivitu, pak je na místě jistý čas věnovat i údržbě. Samozřejmě jako první nás může napadnout vyměnit samotné filtry, o čemž nás upozorní jak dotykový displej, tak i aplikace Sleekpoint. V tomto ohledu tak prakticky nemusíme nic řešit. Stačí dostatečně včas zakoupit sadu náhradních kusů a následně už jen počkat na výměnu. U toho to ale ještě nekončí.

Výrobce konkrétně doporučuje, abychom při normálním používání alespoň jednou měsíčně věnovali čas čištění takzvaného prefiltru. Jak na to poměrně detailně popisuje návod. Ve skutečnosti ale nejde o nic složitého. Stejně jako při úplně prvním použití stačí čističku odpojit, otočit vzhůru nohama, otočit knoflíkem a sundat spodní panel. Pomocí vytahovacích poutek pak stačí vytáhnout samotné filtry a vysavačem jen očistit stranu se zmiňovaným prefiltrem (světlejší strana). Nic víc řešit nemusíme.

Proč Thread

V závěru si ještě pojďme posvítit na poměrně důležitou otázku. Co je vlastně Thread a proč je pro produkt jako takový důležitý? Jedná se o jednu z nejzásadnějších novinek v oblasti chytré domácnosti, která má potenciál celý koncept posunout na zcela novou úroveň. Právě proto se do jeho implementace pustila řada technologických gigantů. Kromě Applu se jedná například o Googlu či Samsung. Samotný protokol pak zajišťuje veškerou komunikaci a nahrazuje tak dříve používané technologie Bluetooth/Wi-Fi, od čehož slibuje větší rychlost a lepší zabezpečení s využitím šifrování AES.

Zároveň s sebou přináší ještě jednu poměrně zajímavou vychytávku. Chytré domácnosti jsou v mnoha ohledech závislé na takzvaných hubech, které můžeme vnímat jako uzly pro komunikaci mezi zařízeními. Thread tento koncept zcela přeskakuje a komunikaci řeší takzvaně napřímo. Díky tomu může napřímo komunikovat například chytrá televize s HomePodem mini či jiným chytrým zařízením. Právě proto je také nutné, abychom jako domácí centrum naší chytré domácnosti použili HomePod mini nebo Apple TV 4K (2021 a 2022). Přestože se normálně nabízí i iPad, ten v tomto případě nelze použít, jelikož nepodporuje protokol Thread.

Tento protokol je poměrně čerstvou novinkou. Vzhledem k tomu, jací technologičtí giganti se zavázali k jeho podpoře, a jaké schopnosti uživatelům nabízí, lze očekávat jediné – v následujících letech se výrazně rozroste a dost možná se stane novodobým standardem pro oblast chytré domácnosti. Právě AIRVERSA Purelle je vůbec první HomeKit čističkou vzduchu podporující protokol Thread.

Shrnutí

Osobně mohu chytrou čističku vzduchu AIRVERSA Purelle jen a pouze doporučit. Obzvláště do domácností se zvířaty, nebo do oblastí se zhoršenou kvalitou vzduchu. Tato čistička totiž nabízí vše, co od ní můžeme požadovat. Disponuje trojitým filtračním systémem pro maximální efektivitu a senzorem pro měření PM2.5, což následně dokáže využít pro automatické řízení. Jako uživatelé tak nemusíme prakticky vůbec nic řešit. Jakmile produkt zprovozníme a nastavíme si případné automatizace či rozvrhy, máme vystaráno. Jedinou „povinností“ je zmiňovaná údržba. Nalijme si ale čistého vína – ta nám zabere nanejvýš pět minut měsíčně.

Čističku vzduchu jsem používal několik týdnů a za celou tu dobu jsem s ní nesmírně spokojený. Vše zkrátka funguje tak, jak má, aniž bych musel řešit jakékoliv nedokonalosti. Osobně jsem také zpozoroval její efektivitu, a to nejen s ohledem na lepší vzduch v domácnosti. Například použitý antiperspirant dokáže čistička prakticky okamžitě zaregistrovat a pomůže s jeho přefiltrováním, díky čemuž ve vzduchu nezůstává těžký odér.

AIRVERSA Purelle je v poměru cena/výkon jedním z bezkonkurenčně nejlepších modelů na trhu. Vyjde totiž na pouhých 4999 Kč. Když zohledníme veškeré funkce a možnosti, pak v dané cenové relaci lepší či levnější model jednoduše nenajdeme. Právě proto se nebojím čističku ohodnotit plným počtem bodů.

