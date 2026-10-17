Co vyzkoušet na iPhonu? Tyto čtyři aplikace pomohou s organizací, pohybem i psaním

SportLink – Pickup Sports: Najděte spoluhráče i místo na zápas
Máte chuť vyrazit na basketbal nebo tenis, ale nikdo ze známých zrovna nemůže? SportLink umožňuje hledat sportovní aktivity v okolí a připojit se k jejich účastníkům. Pokud vhodnou akci nenajdete, můžete založit vlastní a nabídnout ostatním, aby se přidali. Smysl tak dává i po přestěhování, kdy ještě nemáte obvyklou partu na společný sport.
Domluvu usnadňuje chat, přehled účastníků a upozornění na změny. Když se posune začátek zápasu, nemusíte každému psát zvlášť. Součástí je také mapa sportovišť, kterou mohou uživatelé doplňovat fotografiemi a aktuálními informacemi. U podobné komunitní aplikace ovšem bude praktická využitelnost záviset hlavně na tom, kolik aktivních lidí najdete ve svém okolí.
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Neon Vision Editor: Od Markdownu až ke zdrojovému kódu
Neon Vision Editor míří na uživatele, kteří pracují s prostým textem a potřebují víc než místo na rychlou poznámku. Na Macu, iPhonu a iPadu zvládá Markdown, konfigurační soubory i zdrojový kód se zvýrazněním syntaxe desítek jazyků. Nechybí například Swift, Python, JavaScript nebo HTML.
Při psaní v Markdownu přijde vhod náhled výsledku a export do PDF. Pro práci s kódem jsou připravené nástroje pro porovnávání změn, prohledávání projektů či volitelné ovládání ve stylu Vimu. Přes Mac lze také navázat SSH spojení a vzdálené soubory následně upravovat z iPhonu nebo iPadu.
Editor se obejde bez pluginů a ve výchozím nastavení uchovává data v zařízení. Volitelné AI doplňování kódu využívá internet až po zapnutí uživatelem.
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Tasked – Plan tasks for anyone: Ať je jasné, kdo co zařídí
Před společnou akcí snadno vznikne dlouhá konverzace, ve které se ztratí, kdo objedná občerstvení a kdo zajistí dopravu. Tasked umožňuje vytvořit skupinu, rozdělit povinnosti konkrétním lidem a sledovat, které úkoly už mají hotové.
Stejný princip lze využít v domácnosti nebo menším pracovním týmu. Místo opakovaného připomínání máte společný přehled a o nových úkolech či změnách informují push notifikace. Aplikace se tak hodí především tam, kde nestačí osobní seznam povinností a potřebujete sladit práci několika lidí.
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Quant: Udělejte si přehled o svém pohybu
Quant shromažďuje údaje o fyzické aktivitě a kondici a podává je v přehlednější podobě. Posloužit může při sledování tréninku i tehdy, když vás zajímá hlavně každodenní chůze.
Na základě předchozí aktivity dokáže navrhovat také týdenní cíle. Ty mohou být užitečným vodítkem při plánování dalšího pohybu, zatímco souhrn zaznamenaných údajů pomůže posoudit, jak se vaše aktivita postupně mění. Využití tak najde i u lidí, kteří netrénují na závod a chtějí se jednoduše lépe vyznat ve vlastních statistikách.