Recenze Marshall Stockwell III: Ikonický retro styl, vícesměrový zvuk a výdrž na cesty

Design, konstrukce a mechanická odolnost
Tělo reproduktoru o rozměrech 180 × 162 × 74 milimetrů váží 1,3 kilogramu. V pohodě jej tedy vložíte do tašky nebo batohu. K pohodlné manipulaci výrazně napomáhá praktický odnímatelný popruh inspirovaný kytarovými pásy, který usnadňuje manipulaci. Zařízení je na trhu k dispozici v tradičním černém provedení Black and Brass s mosaznými prvky a také v elegantní krémové variantě Cream.
Reproduktor je potažen odolným silikonovým materiálem, který efektivně odolává každodenním nárazům a běžnému mechanickému opotřebení. Zásadním posunem je zvýšená odolnost IP55. Tento stupeň krytí garantuje spolehlivou ochranu proti prachu a odolnost proti stříkající vodě ze všech směrů. Reproduktor tak můžete bez obav postavit na trávu na zahradě, vzít s sebou na pláž nebo nechat hrát během nečekané přeháňky.
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Analogové ovládání
Jednou z největších předností produktů Marshall je jejich fyzické rozhraní na horním panelu, které snad nic nedokáže pocitově nahradit. Na horní straně modelu Stockwell III najdeme samostatné otočné ovladače pro plynulou regulaci celkové hlasitosti, basů a výšek. Zvuk si tak můžete okamžitě přizpůsobit konkrétnímu hudebnímu žánru nebo akustice dané místnosti přímo na těle přístroje.
Kromě otočných knoflíků je ovládací panel vybaven samostatným tlačítkem napájení, vyhrazeným párovacím tlačítkem pro Bluetooth a multifunkčním prvkem Media Jog, který slouží k intuitivnímu ovládání skladeb. Tedy spuštění, pozastavení a přeskakování stop. Nechybí ani programovatelné tlačítko M-button, které nabízí bleskový přístup k předem nastavené zvukové předvolbě ekvalizéru. Pro detailnější nastavení je určena mobilní aplikace Marshall Bluetooth App pro operační systémy Android a iOS, ve které lze spravovat softwarové a firmwarové aktualizace s garantovanou minimální dvouletou podporou od ukončení prodeje.
True Stereophonic a Dynamic Loudness
Uvnitř repráku se nachází sestava tří dynamických měničů. Akustický systém se skládá z jednoho třípalcového basového reproduktoru a dvou širokopásmových měničů o průměru 1,75 palce. Woofer je napájen šestnáctiwattovým zesilovačem a každý ze širokopásmových driverů disponuje vlastním zesilovačem o výkonu 14W. Stockwell III pokrývá frekvenční pásmo od 54 Hz do 20 kHz.
Základem prostorového zvuku je technologie True Stereophonic. Běžné přenosné reproduktory vyzařují zvuk pouze přímo před sebe. Stockwell III šíří hudbu 360° do všech stran. Tento přístup zcela eliminuje nutnost natáčet reproduktor směrem k posluchačům a zaručuje, že vyvážený a detailní přednes dorazí do každého koutu místnosti bez ohledu na to, kde se lidé právě pohybují.
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Při každodenním poslechu odvádí skvělou práci také inteligentní funkce Dynamic Loudness. Ta v reálném čase monitoruje a automaticky koriguje poměr basů a výšek podle právě nastavené úrovně hlasitosti. Výsledkem je, že baskytara, bicí i jemné vokální tóny zůstávají dynamické, plné a nezkreslené jak při tichém nočním poslechu, tak při vysokých hlasitostech na rozjeté párty.
Pokud jste někdy slyšeli reproduktor Marshall v akci, zvuk vás nikterak nepřekvapí. Stejně jako jeho „sourozenci“ se můžete těšit na hutné basy, které jsou jakýmsi „Marshall podpisem“. Reproduktor si ale skvěle poradí s jakýmkoli žánrem včetně mluveného slova. Ani při maximální hlasitosti (kterou nedoporučuji testovat v bytě) se můžete spolehnout, že se výšky ani hloubky zkrátka nezkreslí.
Moderní konektivita a funkce Auracast
Stockwell III disponuje Bluetooth 5.3 se stabilním dosahem až deset metrů. V otevřeném prostoru se ale dostanete i na několikanásobně vyšší vzdálenost. Zařízení podporuje standardní zvukový kodek SBC, kvalitní MPEG-2 AAC a také moderní kodek LC3, který vyniká vysokou efektivitou datového toku a nízkou energetickou spotřebou.
Velmi praktickou funkcí je Bluetooth Multipoint, díky níž lze k reproduktoru současně připojit dvě zdrojová zařízení (například dva telefony) a plynule mezi nimi střídat přehrávání hudby bez nutnosti manuálního odpojování a párování. Velkým technologickým příslibem do budoucna je podpora standardu Auracast. Tato funkce umožňuje bezdrátově propojit neomezené množství kompatibilních reproduktorů a vytvořit tak stereo. Pokud preferujete tradiční kabelové propojení, na zadní straně je připraven klasický 3,5mm AUX vstup a rovněž přímý digitální vstup přes USB-C.
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Baterie, nabíjení a integrovaná powerbanka
Výrobce deklaruje více než 40 hodin přehrávání na jedno jediné nabití, což v praxi znamená svobodu na celý prodloužený víkend na chatě nebo dlouhý výlet. Jakmile kapacitu baterie přece jen vyčerpáte, přichází na řadu rychlé nabíjení přes USB-C s podporou Power Delivery. S použitím 30W USB-C PD adaptéru stačí pouhých dvacet minut na nabíječce k dalším sedmi hodinám hudebního provozu. Kompletní dobití zcela vybitého akumulátoru z nuly na sto procent pak trvá méně než tři hodiny.
Aplikace navíc nabízí profily Battery Preservation určené k šetrnému nabíjení a prodloužení celkové životnosti baterie. Obrovskou výhodou pro dlouhodobé používání je fakt, že Li-Ion baterie je plně uživatelsky vyměnitelná, což je v dnešní době vzácný a chvályhodný prvek. Na cestách jistě oceníte i funkci powerbanky, kdy lze přes USB-C port s výstupem 5 V a 3 A dobít mobil, hodinky či sluchátka.
Závěr
Marshall Stockwell III je skvěle navržený přenosný reproduktor. Pokud se poohlížíte po novém a hledáte skvělý zvuk, extrémní výdrž a potrpíte si na konzervativní a stále velmi elegantní design, jste na správné adrese. Jeho cena je 5690 korun.