Apple odrazuje lidi od nákupu iPhone Duo v prodejnách

Na první ohebný iPhone v historii Apple čekali fanoušci dlouhé roky a nyní to vypadá, že si někteří z nich budou muset počkat ještě o něco déle. Přestože totiž předobjednávky iPhone Duo odstartovaly teprve v pátek, zájem o novinku je podle všeho tak obrovský, že Apple nestíhá ani zdaleka uspokojovat poptávku. A co je možná ještě zajímavější, problémy s dostupností se zřejmě nebudou týkat jen internetových objednávek. Zaměstnanci některých Apple Storů totiž údajně dostali pokyn, aby zákazníky rovnou odrazovali od návštěvy prodejen v den zahájení prodeje. Je totiž dost možné, že si z nich bez předobjednávky žádný iPhone Duo neodnesou.
S informací přišel server MacRumors, kterému se ozvali zaměstnanci kamenných prodejen Applu, kteří podle svých slov dostali upozornění, že v pátek 23. října, kdy iPhone Duo oficiálně vstoupí do prodeje, pravděpodobně nebudou mít k dispozici žádné kusy určené k přímému prodeji zákazníkům bez předchozí rezervace. Personál má proto zájemce dopředu upozorňovat, že cesta do Apple Store bez předobjednávky může skončit zklamáním.
Situace je o to zajímavější, že Apple na svém webu aktuálně vyzývá zákazníky, aby dostupnost osobního vyzvednutí zkontrolovali v sobotu 24. října, což však automaticky neznamená, že se v tento den nějaké telefony skutečně objeví skladem. Zatím navíc není jasné, zda se pokyny zaměstnancům týkají všech Apple Storů po celém světě, nebo pouze vybraných prodejen.
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O tom, že dostupnost prvního ohebného iPhonu bude pořádný problém, se přitom spekulovalo už dlouho před jeho představením. Apple měl totiž během výroby narážet na komplikace související především s konstrukcí pantu a kompletací samotného zařízení. Podle dřívějších informací se dokonce obával, že kvůli výrobním problémům nestihne původně plánované říjnové zahájení prodeje a bude jej muset odložit až na listopad.
Nakonec sice Apple dokázal připravit dostatek kusů pro zahájení prodeje 23. října, předobjednávky však ukázaly, že to zdaleka nemusí stačit. Dodací lhůty se totiž začaly prodlužovat prakticky okamžitě po jejich spuštění a během pouhých 30 minut už všechny konfigurace iPhonu Duo v americkém Online Storu hlásily doručení až 25. ledna 2027 a lepší situace není ani ve zbytku světa včetně České republiky. Pokud jste tedy doufali, že si novinku pořídíte třeba pod vánoční stromeček, při objednávce přímo na Apple.com už máte podle aktuálních termínů smůlu.