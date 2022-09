Apple Watch zachránily další život, upozornily na vážný srdeční problém

Apple Watch byly svědky dalšího kuriózního příběhu. Vše začalo darem. David Last z Norfolku ve Spojeném království dostal začátkem tohoto roku k narozeninám od své manželky Sarah Apple Watch. Čtyřiapadesátiletý muž je tedy začal s radostí používat. Brzy mu ale začaly měřit abnormálně nízký tep, a to až pouhých 30 tepů za minutu, což se podařilo hodinkám naměřit v 3 tisících různých časových intervalech. Jelikož muž nepociťoval žádné příznaky, myslel si, že jde o vadný kus a chtěl hodinky reklamovat. Jeho žena jej ale donutila jít k lékaři.

Lékař provedl sérii testů včetně nepřetržitého 48hodinového EKG testu. Výsledky byly skutečně vážné. Srdce se mu totiž během testu zastavilo 138krát v desetisekundových intervalech. Ukázalo se, že měl bezpříznakový a život ohrožující srdeční blok třetího stupně. Lékařům se naštěstí v srpnu podařilo vložit do jeho srdce kardiostimulátor, který mu zachránil život. Nebýt Apple Watch, možná by se na tento závažný problém nikdy nepřišlo. „Kdyby mi k narozeninám nekoupila Apple Watch, nebyl bych tady. Sundávám je jen kvůli nabíjení. Neměl jsem vůbec žádné příznaky. Dokonce jsme jeli na 10 dní do Itálie na líbánky – netušil jsem, že je něco špatně. I lékaři byli ohromeni.“ řekl David Last.