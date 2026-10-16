Apple vypnul svůj Online Store! Za pár hodin odstartují předobjednávky historicky prvního ohebného iPhone Duo

Na dnešní den, tedy pátek 16. října, si Apple naplánoval spuštění předobjednávek svého vůbec prvního ohebného telefonu iPhone Duo. A právě na tuto událost se začal technicky před malou chvílí připravovat, jelikož z jeho Online Storu v současnosti nic nenakoupíte. Je totiž jako již tradičně vypnutý a tak to zůstane zřejmě až do dnešních 14:00, kdy mají předobjednávky oficiálně odstartovat.
Vypnutí Online Storu před spuštěním předobjednávek není rozhodně ničím neobvyklým. Apple si totiž tímto způsobem zpravidla vše dokonale připraví a zkontroluje, aby po jejich zahájení nedošlo k žádným technickým problémům, které by zákazníkům nákup jakkoliv znepříjemnily. A právě v případě iPhonu Duo bude bezproblémový start obzvlášť důležitý. Jedná se totiž o historicky první ohebný iPhone, na který fanoušci čekali dlouhé roky a kolem kterého se od jeho zářijového představení točí obrovská pozornost. Jakýkoliv problém s předobjednávkovým systémem by tak byl prakticky okamžitě propírán technologickými médii po celém světě, což by Applu rozhodně nedělalo dobrou reklamu.
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Oficiální start předobjednávek iPhonu Duo je naplánován na dnešních 14:00 našeho času. První zákazníci se pak svého nového telefonu dočkají již příští pátek 23. října, kdy Apple zahájí jeho oficiální prodej. Zajímavé přitom bude sledovat, jak rychle se začnou dodací lhůty prodlužovat. Vzhledem k tomu, že jde o zcela novou produktovou kategorii v nabídce Applu, totiž zatím není jasné, jak velké množství kusů bude společnost schopna v první vlně zákazníkům dodat.