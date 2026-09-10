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Takto fotí iPhone Duo

iPhone
R. ZavřelRoman Zavřel
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Apple zveřejnil vůbec první fotografie vyfocené na iPhone Duo. Podívejte se sami jak fotí iPhone Duo v následující galerii.

Apple iPhone Duo 2x Telephoto 260909 Apple-iPhone-Duo-2x-Telephoto-260909
Apple iPhone Duo 48MP Fusion Ultra Wide camera 260909 Apple-iPhone-Duo-48MP-Fusion-Ultra-Wide-camera-260909
Apple iPhone Duo Photographic Styles with texture and grain control 260909 Apple-iPhone-Duo-Photographic-Styles-with-texture-and-grain-control-260909
Apple iPhone Duo Center Stage front camera 260909 Apple-iPhone-Duo-Center-Stage-front-camera-260909
Apple iPhone Duo low light camera 260909 Apple-iPhone-Duo-low-light-camera-260909
Apple iPhone Duo 48MP Fusion Main camera 260909 Apple-iPhone-Duo-48MP-Fusion-Main-camera-260909
Apple iPhone Duo 24MP camera 260909 Apple-iPhone-Duo-24MP-camera-260909
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Diskuze
iPhone Duo

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