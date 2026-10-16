Odstartovaly předobjednávky iPhone Duo

Je pátek 16. října krátce po 14:00, což ve světě Apple znamená jediné – začíná se psát nová kapitola historie této společnosti. Právě ve 14:00 středoevropského času totiž odstartovaly předobjednávky prvního ohebného telefonu této značky, konkrétně iPhonu Duo. Ten Apple představil v září letošního roku a prakticky okamžitě se stal jedním z nejdiskutovanějších produktů posledních let. A vlastně se není čemu divit. Po dlouhých letech spekulací, úniků informací a nejrůznějších konceptů totiž konečně dorazil iPhone, který se dokáže proměnit z klasického smartphonu v zařízení připomínající tablet. Pokud jste tedy na tuto novinku netrpělivě čekali, právě nyní nastal čas, kdy si ji můžete objednat a s trochou štěstí si ji zajistit mezi prvními. Štěstí bude přitom zřejmě docela potřeba, protože podle řady uniklých informací bude zprvu těchto telefonů na trhu extrémní nedostatek.
iPhone Duo představuje pro Apple jeden z největších designových posunů od představení původního iPhone v roce 2007. Zatímco v posledních letech se totiž jeho telefony měnily především po stránce výkonu, fotoaparátů nebo nejrůznějších softwarových funkcí, tentokrát přichází skutečně zásadní změna samotné konstrukce. Díky ohebnému mechanismu ve formě speciálního středového pantu a displeje lze totiž novinku používat nejen jako klasický telefon, ale po rozevření také jako podstatně větší pracovní či multimediální zařízení.
Apple si přitom dal záležet zejména na tom, aby přechod mezi oběma režimy působil co nejpřirozeněji, o čemž ostatně svědčí třeba ikonická animace, kterou ohromil svět hned při představení. Velkou pozornost věnoval ale dle svých slov také konstrukci pantu a samotnému ohebnému displeji, u kterého se snažil minimalizovat viditelnost ohybu. Právě ten totiž patří mezi věci, které jsou u konkurenčních ohebných telefonů často kritizovány.
O výkon se stará čip A20 Pro, který doplňuje 12 GB operační paměti. Novinka tak má dostatek výkonu nejen pro běžné používání, ale také pro náročnější multitasking, který dává na větším vnitřním displeji podstatně větší smysl než na klasickém iPhonu.
Co se týče ceny, ta startuje v USA na 1999 USD, v Evropě pak na 2299 Eur a v Česku na 54 990 Kč.
První zákazníci se dočkají už příští pátek
Přestože předobjednávky odstartovaly právě dnes, na samotné doručení si zákazníci ještě týden počkají. Oficiální zahájení prodeje je totiž naplánováno na pátek 23. října, kdy by se měly první kusy dostat k těm, kteří si telefon objednali v rámci úvodní vlny předobjednávek. Jak už to však u podobně očekávaných novinek bývá, je velmi pravděpodobné, že se dodací lhůty některých konfigurací začnou poměrně rychle prodlužovat.
Právě s ohledem na dodací doby bude velmi zajímavé sledovat, jak velký zájem o iPhone Duo mezi zákazníky skutečně bude. Ohebné telefony totiž sice nejsou na trhu žádnou novinkou, Apple však do tohoto segmentu vstupuje až nyní a bude chtít ukázat, že dlouhé čekání mělo svůj smysl. Ostatně právě skutečnost, že se společnost do podobného zařízení dlouhé roky nehrnula, vyvolávala mezi fanoušky řadu otázek.
Ať už si tedy o ohebných telefonech myslíte cokoliv, dnešní den je pro Apple bezesporu významným milníkem. Po téměř dvou desetiletích existence iPhone totiž přichází na trh jeho vůbec první ohebná varianta. Teprve následující týdny a měsíce však samozřejmě ukáží, zda se z iPhone Duo stane další obrovský hit, nebo spíše technologická zajímavost určená především nejnáročnějším fanouškům značky, jak tomu je třeba u headsetu Vision Pro. A co myslíte vy?
Zk*rvenej Apple. Objednavam vse v predprodeji. Ted mi Apple zaplnul Apple Store az 14:08 a doba dodani 2. prosince. Jakoze WTF??
Mám to úplně stejně. Termín dodání 2.-9.12. Co to jako je. Uměle pozdrželi spuštění storu. Fakt zklamání. Ale na druhou stranu jsem čekal 2 měsíce na Xko.
Na redditu to lidi hlasi s dodejem 23.10., ale je tam i typek, co pise, ze se dostal do Storu asi sekundu po a stejne dodani uz pulka listopadu.
Zajimalo by me, jestli to nekomu v Cechach slo na 23.10.
Objednano ve 14:00 jinde, web applu nesel ani ve 14:10
Store zacal fungovat opravdu pozdeji, asi celosvetove, hlidal jsem si jen CZ a US, oba story zacaly fungovat stejne. Objednavku jsem naklikal bez zbytecneho zdrzovani, doruceni pisou 23.10.
Kdyz to asi 14:05 stale nebezelo, zacal jsem si hlidat i US store, ale byl na tom stejne.
Oba story zacaly fungovat temer stejne. Naklikal jsem bez zbytecneho zdrzovani, objednavka potvrzena s dodanim 23.10.
Tak to nechapu. Ja soubezne mel taky zaply Store pres safari a ten taky nesel.
Mno nic, aspon bude cas si rozmyslet, jestli si necham 18 Pro Max, co mam ted a bude cas zkouknout recenze..
Poucen z predchozich nezdaru , sel jsem na o2 a na dobirku poslou, potvrzeno. Stribrny 1000gb ale asi ho nevyuziju , chce nekdo???
Tvl nechápu tyhle borce jako ty :-D Proč to vůbec objednáváš?
Aby ho prodal nějakému troubovi co nechce čekat o pár tišíc draže …
To je idiot. Pamet 1000 GB tam byla k doruceni 23.10. i 20 min po spusteni 😀
Ale uz tam neni a o to jde . To je to oc tu bezi.
Pre zábavu som klikol 256GB dark color no apple care a vyšiel dátum dodania 22.1.2027
Sranda koľko ľudí je schopných vysoliť 2000 $ len tak, nebude ten svet až tak zle na tom😀
já si počkám, až bude v prodeji, osahám si ho a když se mi bude líbit, koupím. Nikdy jsem nepochopil tady to honění se za něčím nebo spaní někde před prodejnou.
Spustili ho pozde před 14:08 a 256, 512.. opravdu byli uz jen 2-9 prosince. Jen 2T sel ještě na 23.10. Vypadá to jako by dali nekomu přednost než to spustili pro vsechny.
hele mně se stalo.. a to mě dost zarazilo.. že 14:08 jsem rychle dal Iphone do košíku, bylo tam datum dodání 23.10. , hned v pár sekundách jsem vlezl do košíku a zadal co nejrychleji adresu Apple Pay a najednou to skočilo na 2.12. Proto jsem byl v šoku – skočit o 2 měsíce za pár sekund je fakt divný..