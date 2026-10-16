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Odstartovaly předobjednávky iPhone Duo

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Je pátek 16. října krátce po 14:00, což ve světě Apple znamená jediné – začíná se psát nová kapitola historie této společnosti. Právě ve 14:00 středoevropského času totiž odstartovaly předobjednávky prvního ohebného telefonu této značky, konkrétně iPhonu Duo. Ten Apple představil v září letošního roku a prakticky okamžitě se stal jedním z nejdiskutovanějších produktů posledních let. A vlastně se není čemu divit. Po dlouhých letech spekulací, úniků informací a nejrůznějších konceptů totiž konečně dorazil iPhone, který se dokáže proměnit z klasického smartphonu v zařízení připomínající tablet. Pokud jste tedy na tuto novinku netrpělivě čekali, právě nyní nastal čas, kdy si ji můžete objednat a s trochou štěstí si ji zajistit mezi prvními. Štěstí bude přitom zřejmě docela potřeba, protože podle řady uniklých informací bude zprvu těchto telefonů na trhu extrémní nedostatek. 

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iPhone Duo představuje pro Apple jeden z největších designových posunů od představení původního iPhone v roce 2007. Zatímco v posledních letech se totiž jeho telefony měnily především po stránce výkonu, fotoaparátů nebo nejrůznějších softwarových funkcí, tentokrát přichází skutečně zásadní změna samotné konstrukce. Díky ohebnému mechanismu ve formě speciálního středového pantu a displeje lze totiž novinku používat nejen jako klasický telefon, ale po rozevření také jako podstatně větší pracovní či multimediální zařízení.

Apple si přitom dal záležet zejména na tom, aby přechod mezi oběma režimy působil co nejpřirozeněji, o čemž ostatně svědčí třeba ikonická animace, kterou ohromil svět hned při představení.  Velkou pozornost věnoval ale dle svých slov také konstrukci pantu a samotnému ohebnému displeji, u kterého se snažil minimalizovat viditelnost ohybu. Právě ten totiž patří mezi věci, které jsou u konkurenčních ohebných telefonů často kritizovány.

O výkon se stará čip A20 Pro, který doplňuje 12 GB operační paměti. Novinka tak má dostatek výkonu nejen pro běžné používání, ale také pro náročnější multitasking, který dává na větším vnitřním displeji podstatně větší smysl než na klasickém iPhonu.

Co se týče ceny, ta startuje v USA na 1999 USD, v Evropě pak na 2299 Eur a v Česku na 54 990 Kč. 

První zákazníci se dočkají už příští pátek

Přestože předobjednávky odstartovaly právě dnes, na samotné doručení si zákazníci ještě týden počkají. Oficiální zahájení prodeje je totiž naplánováno na pátek 23. října, kdy by se měly první kusy dostat k těm, kteří si telefon objednali v rámci úvodní vlny předobjednávek. Jak už to však u podobně očekávaných novinek bývá, je velmi pravděpodobné, že se dodací lhůty některých konfigurací začnou poměrně rychle prodlužovat.

Právě s ohledem na dodací doby bude velmi zajímavé sledovat, jak velký zájem o iPhone Duo mezi zákazníky skutečně bude. Ohebné telefony totiž sice nejsou na trhu žádnou novinkou, Apple však do tohoto segmentu vstupuje až nyní a bude chtít ukázat, že dlouhé čekání mělo svůj smysl. Ostatně právě skutečnost, že se společnost do podobného zařízení dlouhé roky nehrnula, vyvolávala mezi fanoušky řadu otázek.

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Ať už si tedy o ohebných telefonech myslíte cokoliv, dnešní den je pro Apple bezesporu významným milníkem. Po téměř dvou desetiletích existence iPhone totiž přichází na trh jeho vůbec první ohebná varianta. Teprve následující týdny a měsíce však samozřejmě ukáží, zda se z iPhone Duo stane další obrovský hit, nebo spíše technologická zajímavost určená především nejnáročnějším fanouškům značky, jak tomu je třeba u headsetu Vision Pro. A co myslíte vy? 

iPhone Duo lze předobjednat zde

Zdroj
Diskuze
iPhone Duo

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