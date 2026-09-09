Zavřít reklamu

iPhone Duo cena je venku!

Vše o Apple
A. TomanováAmaya Tomanová
1

Cena iPhonu Duo, který Apple před malou chvílí představil, činí v dolarech:

  • iPhone Duo 256GB: 1999 $
  • iPhone Duo 512 GB: 2199 $
  • iPhone Duo 1TB: 2599 $
  • iPhone Duo 2TB: 3199 $
Zdroj
Diskuze
iPhone Duo

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.