iPhone Duo cena je venku! Vše o Apple A. TomanováAmaya Tomanová Před 34 min. 1 Cena iPhonu Duo, který Apple před malou chvílí představil, činí v dolarech: iPhone Duo 256GB: 1999 $ iPhone Duo 512 GB: 2199 $ iPhone Duo 1TB: 2599 $ iPhone Duo 2TB: 3199 $ Zdroj Add to Preferred Sources Diskuze iPhone Duo Diskuze k článku Petr S 9. 9. 2026 21:15 Pro krista pána, to sem nemůžete rovnou dát Cz ceny? Copak se u nás platí dolary? Odpovědět Vložte vlastní komentář Zrušit odpověď na komentář Vaše jméno nebo Přihlásit se Váš komentář Vyplněním shora uvedených údajů beru na vědomí, že společnost TEXT FACTORY s.r.o., sídlem Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, PSČ: 613 00, IČ: 06157831, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100399, bude zpracovávat mé osobní údaje uvedené v rámci mnou vyplněného registračního formuláře na základě oprávněných zájmů TEXT FACTORY s.r.o. dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a pro splnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), a to pro tyto účely: nezbytnost zajistit oprávnění návštěvníka webových stránek provozovaných společností TEXT FACTORY s.r.o. přispívat aktivně ke zveřejněným článkům nebo v rámci diskusních fór a výkon práv TEXT FACTORY s.r.o. jako administrátora těchto diskusních fór. Více informací o zpracování osobních údajů a právech lze nalézt v Poučení o ochraně osobních údajů. celý text Δ
Pro krista pána, to sem nemůžete rovnou dát Cz ceny? Copak se u nás platí dolary?