Recenze Marshall Major V: Pohodlná, nejen bezdrátová sluchátka lahodící uchu i oku s porcí energie na rozdávání

Když jsem dostal příležitost vyzkoušet novinku od Marshallu, mým předpokladem bylo, že z ní zklamaný nebudu. A taky se tak nestalo. Kromě vypilovaného designu a nadstandardního pohodlí, mi Major V zprostředkovaly velmi atraktivní zvuk, který má svůj jedinečný charakter a ve své cenové hladině rozhodně kvalitativně nijak nepokulhává. Díky značné flexibilitě se člověk necítí sluchátky sevřený, ale zároveň na něj působí dojmem, že opravdu dobře sedí, aniž by hrozilo, že se nějakým způsobem sesunou z hlavy.

Firma u nové generace posunula laťku výdrže z předchozích 80 na úctyhodných 100 hodin provozu, takže při běžném používání, a to i za předpokladu, že patříte mezi skutečně náruživé konzumenty, se budete muset uchýlit k dobíjení pomocí USB kabelu nebo bezdrátově maximálně jednou týdně. Budete-li netrpěliví, dobrou zprávou je, že pouhá čtvrthodina přísunu energie slibuje až 15 hodin přehrávání. Ani v případě, že by Major V zrovna došla šťáva se ale poslechu vzdát nemusíte, neboť je zde možnost propojení se zdrojem signálu kabelem. Oproti předchůdci přibylo na levém sluchátku tlačítko „M“, jemuž lze v přehledně uspořádané aplikaci Marshall Bluetooth přiřadit různé funkce, včetně změny ekvalizace. Při balení do batohu či tašky určitě oceníte robustní konstrukci i schopnost rychlého a jednoduchého složení, čímž ušetříte prostor, ale rovněž sluchátkům v zavazadle poskytnete rozumnou míru ochrany.

Co se nachází v balení

Do nitra krabičky s efektním potiskem, kterému dominuje logo společnosti a upozornění na nejdůležitější přednosti Major V, o rozměrech 16 cm na šířku i výšku při 8 cm hloubky proniknete naříznutím spodních přelepek a následným vysunutím. Poté jako první narazíte na samotná sluchátka ve složeném stavu. Až je vezmete do rukou, překlopením mušlí připravíte pro použití a prohlédnete si dokumentaci uloženou pod nimi, stačí zatáhnout za dole vyčnívající jazýček, čímž se propracujete k dodávané kabeláži. Ta zahrnuje 3,5mm částečně kroucený Jack připomínající ty ke kytarovým aparátům o délce 135 cm schopný se roztáhnout klidně až ke 160 a 20cm USB-C.

Fotogalerie Marshall Major V - box front Marshall Major V - box back Marshall Major V - box angle side 1 Marshall Major V - box angle side 2 Marshall Major V - box bottom Marshall Major V - box open 1 Marshall Major V - boc open 3 Marshall Major V - box open 5 Marshall Major V - headphones in box Marshall Major V - headphones in box 3 hands Marshall Major V - headphones in hands 1 Marshall Major V - hedphones in hand 2 Marshall Major V - headphones in hand 3 Marshall Major V - box lower level open Marshall Major V - documents Marshall Major V - cables in hand Marshall Major V - 3,5 mm Jack cable Marshall Major V - USB-C cable Vstoupit do galerie

Fyzické vlastnosti

Major V mají okolo uší téměř čtvercový tvar se zaoblenými hranami. Zvenčí je zdobí výrazný nápis Marshall na černém podkladu s efektní texturou, kterou najdete rovněž na vnějším obvodu mostu, zatímco vnitřní část doléhající k hlavě je opatřena bohatým polstrováním. Ze stejného důvodu se nemusíte obávat jakýchkoli otlaků ani na temeni.

Fotogalerie #2 Marshall Major V - headphones on table Marshall Major V - headphones in hand side M button Marshall Major V - headphones in hand bottom Marshall Major V - right in hands move Marshall Major V - right in hands move 2 Marshall Major V - bridge soft detail Vstoupit do galerie

Rozměry náušníků s 6,5 cm na šířku i výšku a 1,5 cm do hloubky napovídají, že jejich účelem není obemknout lidský sluchový orgán, ale mají k němu pouze přiléhat. Tento design výrobci dovoluje dosáhnout velmi rozumných proporcí, aniž by se to jakkoli negativně podepsalo na úrovni reprodukce.

Samotný most je velmi ohebný, díky čemuž se přizpůsobí takřka komukoli, a zároveň délkově nastavitelný zhruba v rozsahu 33 až 42,5 cm. Pravé sluchátko je vybaveno portem USB-C, přičemž při jeho umístění na dobíjecí plochu lze energii dočerpat také bezdrátově. Dále se zde nachází multifunkční tlačítko ve zlatém provedení známé i z předchozí generace a klasický 3,5mm audio konektor. Na levé straně je uživateli k dispozici nový ovládací prvek označený písmenem „M“, jehož chování, jak již bylo zmíněno, můžete modifikovat v aplikaci Marshall Bluetooth.

Fotogalerie #3 Marshall Major V - overhead size 1 Marshall Major V - overhead size 2 Marshall Major V - right inside Marshall Major V - audio Jack in Marshall Major V - audio Jack in 2 Marshall Major V - audio Jack in MacBook 2 Marshall Major V - headphones in hand USB-C and audio detail Marshall Major V - USB-C in 1 Marshall Major V - USB-C in 2 Vstoupit do galerie

Pokud jde o převládající materiály produkt v sobě kombinuje kov, plast a umělou kůži. Také celková hmotnost je nadmíru přijatelná, když činí pouhých 186 g.

Ovládání a přínosy aplikace Marshall Bluetooth

Chytře řešené ovládání pokrývá většinu dostupných funkcí. Pomocí zlatého všesměrového tlačítka je možné dvousekundovým stiskem sluchátka vypnout i zapnout a krátkým spustit nebo zastavit přehrávání. Jeho zmáčknutí po dobu 4 sekund uvede zařízení do režimu párování. Při příchozím hovoru jej přijmete i ukončíte stejným způsobem, jakým se zahajuje playback, a odmítnete dvojklikem. Pohybu do stran je přiřazeno přeskočení na další či návrat k předchozí skladbě, zatímco přidržení v jednom z těchto směrů umožňuje posun vpřed a vzad v rámci aktuálně přehrávaného obsahu. Rovněž důležitá hlasitost je posluchači po ruce, konkrétně změnou polohy dopředu a dozadu.

O novince v podobě ovládacího prvku „M“ již byla řeč. Ten je ve výchozím stavu vyhrazen funkci Spotify Tap, ovšem v rozhraní aplikace to jde změnit buď na vybrané varianty předvoleb ekvalizéru, vyvolání hlasového asistenta nebo vypnutí v případě, že se rozhodnete jej nepoužívat.

Šikovný nástroj Marshall Bluetooth najdete v App Store i na Google Play a získáte s ním kromě možnosti updatu firmwaru především přístup k detailnímu nastavení frekvenčních úprav s šesti presety, mezi nimiž nechybí předladěný firemní zvuk, zvýraznění jednotlivých pásem ani varianta Custom poskytující prostor osobním preferencím.

Fotogalerie #4 Marshall Major V - Bluetooth pairing iOS Marshall Major V - Bluetooth ADD Marshall Bluetooth app screen Major V 1 Marshall Bluetooth app screen Major V 2 Marshall Bluetooth app screen Major V 3a Marshall Bluetooth app screen Major V 3b Marshall Bluetooth app screen Major V 3c Marshall Bluetooth app screen Major V 3d Vstoupit do galerie

Nabídka pokračuje třeba volbou vypnutí zvukové odezvy, výběrem časové prodlevy pro přechod do režimu spánku či velmi užitečných opatření pro zvýšení životnosti baterie. Ta s tímto cílem omezí maximální kapacitu i rychlost nabíjení a podřídí ji ideálním teplotním podmínkám.

Fotogalerie #5 Marshall Bluetooth app screen Major V 8 Marshall Bluetooth app screen Major V 9 Marshall Bluetooth app screen Major V 10 Marshall Bluetooth app screen Major V 4 Marshall Bluetooth app screen Major V 5 Marshall Bluetooth app screen Major V 6 Marshall Bluetooth app screen Major V 7 Marshall Bluetooth app screen Major V 11 Vstoupit do galerie

Trocha technických údajů

Za zážitkem s Marshall Major V stojí dvojice 40mm dynamických driverů s impedancí 32 Ω. Udávaný frekvenční rozsah se pohybuje v rozpětí 20 Hz až 20 kHz a bezdrátovou komunikaci zajišťuje Bluetooth ve verzi 5.3 s dosahem 10 m. Mezi podporované kodeky patří SBC s MPEG-2 a AAC společně s LC3. Některé informace o parametrech výdrže a dobíjeni jsem sice již jmenoval, ale pro pořádek lze počítat s až 100 hodinami poslechu, po vybití je baterie schopna dospět maxima za 3 hodiny a 15 minut na nabíječce vám poskytne stejný počet hodin ve společnosti oblíbených tracků.

Osobní zkušenosti a hodnocení

Moje dojmy z Major V jsou převážně pozitivní. Na sluchátka ve své kategorii hrají výborně, nabízejí z mého pohledu vynikající úroveň pohodlí a současně skvěle vypadají. Po mnoha desítkách hodin ve společnosti mých oblíbenců různých žánrů jsem se cítil příjemně a dokonce nezaznamenal nějak výraznější teplotní nárůst, což obecně bývá častým problémem i některých dražších modelů. Přes svoji celkovou lehkost působí velmi odolně a měkoučké náušníky jsem si vysloveně zamiloval. Jak už zaznělo úvodem, velmi dobře sedí na hlavě a nemají tendenci se sesouvat.

Myslím, že výchozí preset Marshall zbytečně upozaďuje vyšší frekvence, ovšem o to lépe dává vyniknout kytarovým rifům. Nejen s nimi spojené středy se prosazují tak akorát, aniž by sklouzávaly k agresivitě. Nejčastěji jsem přecházel (za přispění tlačítka „M“) právě mezi ním a vlastním nastavením Custom, kde mému uchu nejvíce lahodilo mírné posílení obou okrajů spektra. Pokud máte rádi hutné basy, pak stačí trochu zvednout slidery ekvalizéru nalevo a budete spokojeni.

Při spárování s vícero zařízeními – v mém případě iPhonem a Macem, mohou být oba zdroje propojené současně, přičemž přecházení mezi nimi funguje pružně a bezproblémově. Stejně tak reálný dosah v otevřeném prostoru přesahuje papírové údaje, já jsem se dostal bez jakéhokoli výpadku téměř na 90 m od zdroje. V interiéru se signál neztratil ani přes patro, stěny a dveře, takže odběhnete-li od svého iPhonu pro sodovku do ledničky, rozhodně se nemusíte bát přerušení třeba v poslechu napínavého podcastu.

A jak se se sluchátky telefonuje? Uskutečněné hovory probíhaly bez rušení a pro mne i volané byla srozumitelnost nadprůměrná. Mikrofon vás tedy určitě nezradí a třeba při nedělní odpolední procházce nebo projížďce na kole vše vyřídíte jediným stisknutím.

Moje zkušenosti s dobíjením potvrzují udávané hodnoty. První čtvrthodina přinesla nárůst o 14 %, což v podstatě odpovídá slibu společnosti a postup z úrovně 10 % k úplnému maximu zařízení trval 92 minut.

Osobně mne potěšila také skutečnost, že Marshall V nejsou žádná obří monstra, díky čemuž jsem si s nimi na hlavě nepřipadal nijak podivně. Vychytávky typu aktivního potlačení hluku a podobně zde sice k dispozici nejsou, ovšem já to v kontextu ceny nevnímám jako zásadní nedostatek, spíš bych uvítal kdyby výrobce přihodil do balení ještě skromný pevný case, případně alespoň látkový obal.

Co se týče šíře využití, hodí se novinka od Marshallu téměř pro jakoukoli příležitost. Veškerou běžnou konzumaci multimediálního obsahu ze smartphonu, počítače či kombinaci s chytrou televizí si vychutnáte bez komplikací a s potěšením. Já si kromě těchto situací na Macu trochu zazávodil na okruhu i popustil uzdu kreativitě v Logic Pro a nebylo na co si stěžovat. Pro profesionální aplikace typu střihu videa nebo práce se zvukem bych volil jiná sluchátka, ale mimo tuto sféru je pole působnosti v rámci třídy prakticky neomezené. Major V chtějí bavit – a to jim jde skvěle.

Cena

Pokud vás Major V oslovila, na trh vstupují s cenovkou 3 790 Kč. Za tyto peníze se můžete těšit především na poutavý zvuk, který v kombinaci s Marshall Bluetooth snadno vytvarujete podle svých představ, komfort při jejich nošení a skutečně štědrou porci výdrže na jediné nabití.

Sluchátka Marshall Major V lze zakoupit zde