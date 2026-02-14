Naučte se používat živé aktivity na Apple Watch

Systém watchOS 26 přinesl na Apple Watch chytřejší Chytrou sadu – tedy sadu widgetů, kterou vyvoláte otočením digitální korunky. Většinou to funguje skvěle, protože hodinky samy nabídnou to, co dává smysl právě teď sledovat. Jenže u živých aktivit to může být někdy až moc. Jak funkci vypnout nebo naopak zapnout?
Typická situace. Zvednete zápěstí a místo svého ciferníku vidíte ovládání přehrávání, protože někdo doma pustil Apple TV, nebo vám hodinky ukážou časovač, který sice běží, ale reálně vás teď vůbec nezajímá. Live Activities (živé aktivity) jsou užitečné, když je chcete, ale ne vždy je příjemné, když vám automaticky přebírají obrazovku.
Jak živé aktivity na Apple Watch vypnout/zapnout
Dobrá zpráva je, že se to dá jednoduše vypnout:
- Otevřete Nastavení na Apple Watch
- Klepněte na Chytrá sada
- Vyberte Aktivity živě
- Vypněte nebo zapněte volbu Automatické spouštění živých aktivit
Fotogalerie
Po vypnutí se nic neztratí. Živé aktivity dál zůstávají v Chytré sadě, jen se nebudou samy cpát na obrazovku. Když je budete chtít vidět, prostě si na ně ručně posunete.
Pokud chcete jít víc do detailu, můžete si přímo v těchto nastaveních vybrat, které Apple aplikace smějí Živé aktivity zobrazovat. A pro aplikace třetích stran to jde spravovat i přes aplikaci Watch na iPhonu. Takže si necháte jen to, co vám reálně dává hodnotu (třeba navigaci nebo sport), a zbytek odstřihnete.
A doplním ještě jeden tip za sebe. Jestli vás nejvíc štvou hlavně věčná tlačítka pro přehrávání médií, mrkněte v tom samém menu na Mediální aplikace a tam Povolit živé aktivity úplně vypněte. Ciferník pak působí mnohem klidněji a hodinky vás ruší jen tehdy, když jim to dovolíte.