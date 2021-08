Nová čistička vzduchu z dílny IKEA bude kompatibilní s HomeKitem

Švédský nábytkářský gigant IKEA odhalil na začátku tohoto týdne svou první chytrou čističku vzduchu. Ta ponese název Starkvind, dostupná má být v říjnu a bude k dostání buď samostatně, nebo coby součást odkládacího stolku, díky čemuž splyne velmi pěkně s interiérem. Velmi pěkně pak vypadá i její cena – samostatný kus by totiž měl stát zhruba 2700 Kč bez daně, model implementovaný do odkládacího stolku pak zhruba 4000 Kč bez daně s tím, že oba by měly být dostupné v říjnu letošního roku. A to nejlepší? Ikea potvrdila, že budou kompatibilní s HomeKitem, byť jako již tradičně po propojení s bránou Tradfri.

Technické specifikace čističky Starkvind se zdají být s ohledem na její cenu více než zajímavá. Jednat se má konkrétně o model s třemi filtry, kdy předfiltr zachytí velké částice jako vlasy a prach, mikrofiltr pak 99,5 % částic menších než 2,5 μm a poslední filtr pak bude zaměřen na plyny a pachy, které bude ze vzduchu filtrovat. Ikea uvedla jako přípkad formaldehyd a jiné těkavé organické látky, ale také třeba zápach z cigaret, vaření a tak podobně. Čistička bude disponovat pěti různými rychlostmi ventilátoru a automatickým režimem, který bude otáčky filtrace nastavovat podle toho, jak bude vzduch znečištěn. To bude čistička rozpoznávat pomocí speciálního vzduchového senzoru.

Ikea sice v tiskové zprávě, skrze kterou nové čističky odhalila, neuvedla přímo to, že budou novinky kompatibilní s HomeKitem, ale “jen” s chytrými domácnostmi, nicméně na přímý dotaz portálu HomeKit Authority švédský gigant kompatibilitu potvrdil. Teď už jen nezbývá než doufat v to, že bude čistička z hlediska funkčnosti skutečně kvalitní a díky tomu podporu HomeKitu oceníme ve velkém.