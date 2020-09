Švédský nábytkářský gigant IKEA si plácl s Asusem, tedy s herní divizí ROG, ohledně výroby dostupného nábytku pro hráče. Vznikne tak 30 kusů nábytku, které budou určené pro hraní a jenž mají ztělesňovat zkušenosti společnosti IKEA v oblasti nábytku a zkušenosti ROG z oblasti herního průmyslu. Nyní ovšem není jasné, o co přesně půjde. První výsledky této spolupráce by měly být k vidění v únoru příštího roku. Nejdříve se dostanou na čínský trh, v říjnu 2021 pak do prodejen po celém světě.