IKEA představila 3 nové senzory pro Smart Home! Jsou za pár korun a podporují HomeKit

IKEA představuje tři nové, cenově dostupné chytré senzory k detekci úniku vody a k detekci pohybu – VALLHORN, PARASOLL a BADRING. Tyto senzory vám umožňují zůstat ve spojení se svou domácností, i když zrovna nejste doma.

S chytrými senzory PARASOLL, VALLHORN a BADRING se IKEA pouští do nové kategorie výrobků, které umožňují řízení a monitorování domácnosti odkudkoli na světě. Kdykoli chytré senzory detekují nějakou aktivitu, dostanou o ní uživatelé v reálném čase oznámení. Díky tomuto vylepšení jsou tak se svou domácností neustále ve spojení, ať už se zrovna nachází kdekoli. Podle potřeby pak mohou jednat.

„Jak uvádí poslední zpráva Life at Home Report, lidem doma podle výzkumu záleží hlavně na pohodlí a bezpečnosti. Každý se chce doma cítit bezpečně a my jsme nadšení, že pronikáme do nového sektoru chytrých výrobků, díky kterým je život v domácnosti nejen lepší, ale navíc i bezpečnější. Věříme, že tyto výrobky mohou zákazníkům dopřát klid a větší pocit kontroly a pohodlí,“ říká Stjepan Begic, Product Design Developer v IKEA of Sweden.

Chytré senzory jsou navržené tak, aby byly cenově dostupné a snadno se používaly. Díky elegantnímu designu na sebe zbytečně neupozorňují. Fungují samostatně nebo v kombinaci s dalšími chytrými výrobky od IKEA a nabízejí možnosti personalizace. V domácnosti je využijete nejrůznějším způsobem:

Senzor na dveře a okna PARASOLL se dá nenápadně namontovat na okna nebo na dveře. Když se tyto přístupové body otevřou nebo zavřou, senzor o tom informuje uživatele, kteří se tak dozvědí o všech nečekaných vstupech.

Bezdrátový pohybový senzor VALLHORN se dá umístit uvnitř i venku. Když detekuje pohyb, aktivuje světla. Barvu i intenzitu osvětlení je možné nastavit podle osobních preferencí.

Senzor úniku vody BADRING přijde vhod poblíž míst, kde se používá voda. Pokud detekuje únik vody, informuje o tom uživatele buď upozorněním, které zašle na mobil, nebo aktivací vestavěného alarmu. Upozorněním na případné nebezpečí spojené s vodou minimalizuje dopad nehod, které je tak možné začít okamžitě řešit.

Pokud se senzory připojí k bráně DIRIGERA, která podporuje

, spouštějí další chytrá zařízení, přijímají upozornění v mobilu nebo nastavují osvětlení podle preferencí – vše se řídí z aplikace IKEA Home smart, dokonce i na dálku mimo domov.

„V IKEA chceme, aby bylo chytřejší bydlení pro každého také jednodušší a pohodlnější. Proto jsme v nových senzorech skloubili technologie s našimi zkušenostmi s bytovým zařízením a nabízíme řešení, která jsou cenově dostupná a běžný život v domácnosti příjemně vylepší,“ upřesňuje David Granath, Range Manager v IKEA of Sweden.

Všechny tři chytré senzory využívají software Zigbee. Jsou připojené k systému IKEA Home smart a jako takové se budou průběžně aktualizovat, takže časem budou nabízet více funkcí a možností.

Od ledna 2024 budou v prodeji senzory PARASOLL (za 249 Kč) a VALLHORN (za 199 Kč). Senzor BADRING (za 199 Kč) bude následovat v dubnu 2024.