IKEA mění elektroniku v designový doplněk. Nová kolekce Teklan je nejodvážnější za roky

IKEA pokračuje ve své dlouhodobé strategii propojování techniky s interiérovým designem a přichází s novou řadou reproduktorů a lamp, které mají být nejen funkční, ale také výrazným estetickým prvkem v domácnosti. Nová kolekce vznikla ve spolupráci s designérkou Teklou Evelinou Severin (Teklan). Podle výrobce je cílem kolekce proměnit běžné elektronické zařízení v osobitý prvek, který do místnosti přinese barvu a hravost. Teklan vychází ze svého charakteristického barevného stylu a kombinuje nečekané odstíny se vzory vytvářejícími optický pohyb.
Nové lampy s reproduktorem nesou název KULGLASS a jejich tvar byl inspirován točenou zmrzlinou. K dispozici jsou v několika barevných kombinacích, například v zelené či červené variantě, nebo v hnědé s růžovými detaily. Podle Teklan má tvar působit přívětivě a kontrastovat s technickou propracovaností uvnitř. Barvy údajně vycházejí i z jejích osobních vzpomínek, například mátová varianta byla vytvořena podle odstínu mýdla z dětství. Součástí kolekce je také nová řada kulatých reproduktorů SOLSKYDD, dostupných v různých velikostech i barevných provedeních. Dva modely mohou být zavěšeny na stěnu nebo umístěny volně na podstavci. Nejmenší verze přichází v oranžové barvě s výrazným grafickým vzorem, střední model kombinuje zelenou, hnědou a béžové diagonální pruhy.
Největší varianta je určena výhradně k montáži na zeď a nabízí strukturovaný oranžový povrch. Všechny reproduktory lze vzájemně propojit i spojit s dalšími kompatibilními zařízeními IKEA pro vícezdrojové ozvučení domácnosti. Do prodeje půjdou v prosinci.