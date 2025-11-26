Zavřít reklamu

IKEA mění elektroniku v designový doplněk. Nová kolekce Teklan je nejodvážnější za roky

Vše o Apple
Jan Vajdák
IKEA pokračuje ve své dlouhodobé strategii propojování techniky s interiérovým designem a přichází s novou řadou reproduktorů a lamp, které mají být nejen funkční, ale také výrazným estetickým prvkem v domácnosti. Nová kolekce vznikla ve spolupráci s designérkou Teklou Evelinou Severin (Teklan). Podle výrobce je cílem kolekce proměnit běžné elektronické zařízení v osobitý prvek, který do místnosti přinese barvu a hravost. Teklan vychází ze svého charakteristického barevného stylu a kombinuje nečekané odstíny se vzory vytvářejícími optický pohyb.

IKEA says its colorful new speakers look as good as they sound.jpg IKEA-says-its-colorful-new-speakers-look-as-good-as-they-sound.jpg
Still 2025 11 14 143224 1 2 1 89d16692d7.jpg Still_2025_11_14_143224_1_2_1_89d16692d7.jpg
PE 1005950 3 a92657bba9.jpg PE_1005950_3_a92657bba9.jpg
Tekla OPTIMISED e7ecf148d3.jpg Tekla_OPTIMISED_e7ecf148d3.jpg
Still 2025 11 14 143224 2 4 1 0d317b8ba9.jpg Still_2025_11_14_143224_2_4_1_0d317b8ba9.jpg
IKEA TEKLA 0211399 1x1 4664eb0082.jpg IKEA_TEKLA_0211399_1x1_4664eb0082.jpg
Nové lampy s reproduktorem nesou název KULGLASS a jejich tvar byl inspirován točenou zmrzlinou. K dispozici jsou v několika barevných kombinacích, například v zelené či červené variantě, nebo v hnědé s růžovými detaily. Podle Teklan má tvar působit přívětivě a kontrastovat s technickou propracovaností uvnitř. Barvy údajně vycházejí i z jejích osobních vzpomínek, například mátová varianta byla vytvořena podle odstínu mýdla z dětství. Součástí kolekce je také nová řada kulatých reproduktorů SOLSKYDD, dostupných v různých velikostech i barevných provedeních. Dva modely mohou být zavěšeny na stěnu nebo umístěny volně na podstavci. Nejmenší verze přichází v oranžové barvě s výrazným grafickým vzorem, střední model kombinuje zelenou, hnědou a béžové diagonální pruhy.

Největší varianta je určena výhradně k montáži na zeď a nabízí strukturovaný oranžový povrch. Všechny reproduktory lze vzájemně propojit i spojit s dalšími kompatibilními zařízeními IKEA pro vícezdrojové ozvučení domácnosti. Do prodeje půjdou v prosinci.

